Mujer acusa a policías de Bogotá de abuso sexual para irse de fiesta

Una mujer que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de policías de Bogotá, Colombia, es investigada, pues se descubrió que mintió para irse de fiesta.

Los hechos ocurrieron en Usme, Bogotá, cuando una mujer de 28 años denunció que policías la detuvieron mientras se dirigía a su domicilio y la acusaron de ser una manifestante por llevar una mochila. Después dijo que la llevaron a un Centro de Atención Inmediata (CAI) en donde fue víctima de abuso sexual.

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La mujer había acudido a un hospital en donde acusó a los policías de Bogotá de abuso sexual luego de su detención, por lo que los médicos presentaron la denuncia ante la fiscalía.

Sin embargo, a la mujer no se le encontró ningún signo por abuso sexual y las heridas expuestas por la víctima habrían sido de hace meses.

Debido a la denuncia de abuso sexual, el titular de la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia, Francisco Barbosa, ordenó una investigación para hallar si los policías de Bogotá habían incurrido en un delito.

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Un equipo de 10 personas estuvieron al mando de la investigación por el caso de abuso sexual y con ayuda de las cámaras de seguridad y de llamadas telefónicas se reconstruyó el recorrido que hizo la mujer para encontrar el momento en que fue detenida por los policías de Bogotá.

Las investigaciones revelaron que en efecto, la mujer se dirigía hacia su casa, pero nunca fue detenida por los uniformados, como ella aseguró, sino que pasó a un lado de una patrulla y llegó sin contratiempos en su domicilio.

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La mujer al verse presionada por las investigaciones confesó que inventó haber sido víctima de abuso sexual por parte de los policías de Bogotá con el objetivo de darle una excusa a su pareja y ocultar que se había ido de fiesta, incluso dijo que le habían robado el celular para evitar ser descubierta.

Ahora la mujer deberá enfrentar cargos por el delito de falsa denuncia que la Fiscalía General interpuso en su contra por asegurar que policías de Bogotá habían abusado de ella.

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