Oficial: Sitio donde construirán la estación terminal del Tren Naucalpan-Buenavista tras recorrido de 14.6 km

¡Ya hay una ubicación clave para el nuevo Tren Naucalpan-Buenavista! La estación terminal del lado del Estado de México estará en San José Río Hondo, en Naucalpan, desde donde se proyecta una conexión ferroviaria con Buenavista, en la Ciudad de México ; el recorrido contempla 14.6 kilómetros y atravesará territorio mexiquense y capitalino.

Si te desplazas entre Naucalpan y la CDMX por trabajo, escuela o para realizar tus actividades diarias, este proyecto busca ofrecer una alternativa de transporte público para ambos lados del Valle de México. Del trayecto total, 7.4 kilómetros corresponderán al municipio mexiquense y los 7.2 restantes pasarán por la capital.

San José Río Hondo: aquí estará la terminal del tren en Naucalpan

La estación terminal del Tren Ligero Río Hondo-Buenavista se proyecta en San José Río Hondo, una de las comunidades de Naucalpan que quedaría conectada con la red de transporte de la Ciudad de México.

La ubicación es uno de los datos principales del proyecto, que durante años ha sido planteado como una alternativa para mejorar los traslados entre el Estado de México y la capital. La propuesta busca acercar a miles de habitantes a sus centros de trabajo, escuelas y servicios sin depender únicamente de las opciones de transporte actuales.

¿Qué alcaldías de CDMX recorrerá el Tren Naucalpan-Buenavista?

El trayecto tendrá una extensión de 14.6 kilómetros. Después de cruzar Naucalpan, el trazado previsto ingresará a la Ciudad de México y pasará por tres alcaldías: Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, hasta llegar a Buenavista.

De esta manera, el proyecto contempla conectar una zona del Estado de México con uno de los principales puntos de movilidad de la capital.

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¿Cuáles serán las seis estaciones del Tren Naucalpan-Buenavista en Edomex?

El proyecto contempla seis estaciones dentro del Estado de México para conectar diferentes zonas de Naucalpan con la Ciudad de México. Los puntos considerados son:

Ahuizotla

Centro

El Molinito

Zomeyucan

La Cañada

Río Hondo

Una de las conexiones previstas estará en El Molinito, donde se contempla un enlace con la Línea 3 del Mexicable; esta alternativa permitiría a los usuarios continuar sus traslados hacia la zona de Cuatro Caminos y contar con otra opción de conexión en el municipio.

¿Cuándo comenzará la construcción del Tren Ligero?

Por ahora, el proyecto continúa en etapa de estudios técnicos y financieros. De acuerdo con el gobierno municipal, la Unión Europea participa en los análisis de viabilidad, mientras las autoridades de Naucalpan, el Estado de México y el Gobierno federal mantienen la coordinación.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha oficial para comenzar las obras ni para que el tren entre en servicio.