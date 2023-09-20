Omar García Harfuch participará en proceso interno de Morena por la CDMX

Omar García Harfuch, quien fuera secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), afirmó que participará en el proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la selección del Coordinador de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México rumbo a las elecciones 2024, es decir, por la jefatura de Gobierno de la capital.

Cerca de las 13:00 horas de este miércoles, el morenista afirmó que decidió participar en el proceso interno del partido guinda para ir por la CDMX. En ese sentido, recordó que en 2019 se sumó al equipo de Claudia Sheinbaum, ahora coordinadora de la Defensa de la 4T por la presidencia.

A pesar de que ya había mencionado que buscará ser el próximo jefe de Gobierno de la capital, este miércoles dio el aviso de manera oficial, apoyado por diversos simpatizantes del partido.

Aunado a ello, anunció que estaría en tiempo completo recorriendo las 16 alcaldías para escuchar a la gente.

"Quiero participar en este proceso y dar continuidad a la constitución de una ciudad en paz y segura, donde el desarrollo económico y el bienestar social sea para todas y todos, es por eso pronto estaré dedicado de tiempo completo a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente, con la finalidad de profundizar en las necesidades de la población para que juntos, escuchando las voces de todas y todas podamos definir la ruta del proceso que ha sido impulsado en los últimos años”, señaló.

Morenistas que buscarán participar en el proceso interno para la CDMX

El pasado 19 de septiembre, el partido dio a conocer los requisitos y fechas clave para el proceso interno por la CDMX. El registro será en línea y quedará habilitado a partir de las 00:00 horas del 25 de septiembre y cerrará a las 23:59 del 26 de septiembre.

Cabe destacar que Harfuch no es el único militante de Morena, pues Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa, también buscará participar en el proceso.