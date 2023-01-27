OMS actualiza lista de medicamentos ante desastre nuclear o radiación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha actualizado su lista de medicamentos para almacenar ante una "emergencia de radiación o nuclear", pocas horas después de que la Unión Europea (UE) advirtiera que Rusia "está en guerra con Occidente".

El organismo de salud mundial emitió una guía sobre cómo sobrevivir a una catástrofe nuclear en un nuevo informe hoy, advirtiendo contra el "uso intencional de materiales radiactivos con intenciones maliciosas".

La OMS señala que una reserva nacional normalmente incluye equipo de protección personal, kits de trauma, líquidos y medicamentos como antibióticos y analgésicos.

Muchos países carecen de elementos ante desastre nuclear o de radiación

La OMS dijo: "Muchos países, sin embargo, todavía carecen de los elementos esenciales de preparación para emergencias de radiación".

Maria Neira, Subdirectora General interina de la OMS, advirtió que muchos gobiernos hoy en día no están preparados para un desastre nuclear o de radiación.

Ella dijo: "En emergencias de radiación, las personas pueden estar expuestas a la radiación en dosis que van desde insignificantes hasta potencialmente mortales. Los gobiernos deben hacer que los tratamientos estén disponibles para los necesitados, rápidamente.

"Es esencial que los gobiernos estén preparados para proteger la salud de las poblaciones y responder inmediatamente a las emergencias. Esto incluye tener suministros listos de medicamentos que salvan vidas que reducirán los riesgos y tratarán las lesiones causadas por la radiación".

El informe fue publicado cuando el espectro de la guerra nuclear se cierne sobre el mundo después de que Occidente suministró tanques de última generación a Ucrania para defenderse de la furia de Vladimir Putin.

Rusia acusa a la OTAN de "provocación flagrante"

El Kremlin acusó a la OTAN de una "provocación flagrante" y amenazó con una "catástrofe global" en respuesta al acuerdo.

Stefano Sannino, secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, dijo que Putin había "pasado de un concepto de operación especial a un concepto ahora de una guerra contra la OTAN y Occidente".

La UE no está buscando intensificar las hostilidades, sino que "solo está dando la posibilidad de salvar vidas y permitir que los ucranianos se defiendan de estos ataques bárbaros", dijo Sannino.

Mientras tanto, el Kremlin dijo hoy que Estados Unidos tiene la clave para poner fin a la guerra en Ucrania, pero se niega a usarla.

El portavoz Dmitry Peskov acusó a Joe Biden de "bombear armas a Ucrania" cuando en cambio podría estar instigando un alto el fuego.

Alemania y Estados Unidos anunciaron el miércoles que enviarán tanques de batalla avanzados a Ucrania, ofreciendo lo que un experto llamó una "fuerza blindada de golpeo" para ayudar a Kiev a romper los estancamientos de combate a medida que la invasión rusa entra en su 12º mes.

El Kremlin dijo que veía la entrega de tanques occidentales como evidencia de la creciente "participación directa" de Estados Unidos y Europa en la guerra, algo que ambos niegan.