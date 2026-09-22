¿Qué debes rezar cuando llevas semanas, meses o incluso años pidiendo exactamente lo mismo sin ver una respuesta clara? En esos momentos de incertidumbre, la desesperación intenta ganar terreno. Sin embargo, la tradición católica ofrece refugio a los creyentes que enfrentan el silencio divino. La oración de hoy está orientada hacia un santo que comprendió perfectamente el valor de la insistencia espiritual y de confiar a ciegas.

Oración para hoy 23 de septiembre

Enfrentar el silencio requiere una fortaleza especial. Muchos devotos pierden el rumbo justo antes de recibir una gracia divina. Por eso, esta plegaria dedicada a San Pío de Pietrelcina busca entregarte la paciencia necesaria para seguir adelante, aunque todavía no veas resultados tangibles en tu vida cotidiana.

“Glorioso San Pío de Pietrelcina, tú que conociste el misterio del dolor y la virtud de la paciencia, intercede por mí en esta hora de incertidumbre. Llevo mucho tiempo presentando la misma súplica ante el trono celestial y mis fuerzas flaquean al no ver la respuesta que tanto anhelo. Tú, que fuiste un pobre hermano que reza, enséñame a perseverar sin perder la esperanza en ningún momento.

Ayúdame a comprender que los tiempos de Dios superan mi entendimiento humano. Dame la gracia de mantener mi fe firme, de confiar ciegamente en la providencia divina y de abrazar esta espera con un corazón lleno de paz. Que tu ejemplo de oración constante me inspire a no rendirme jamás frente a la adversidad. Amén.”

Santoral hoy 23 de septiembre

La Iglesia católica celebra este miércoles la festividad de San Pío de Pietrelcina, la cual tiene carácter de memoria obligatoria en México. La vida de oración define por completo a este místico italiano, a quien los fieles de todo el mundo llaman cariñosamente Padre Pío. El sitio oficial Vatican News lo presenta a través de sus propias declaraciones, donde él mismo se autodefinía simplemente como “un pobre hermano que reza”.

Su ejemplo ilumina a quienes sienten un gran vacío tras pedir algo incesantemente. Él experimentó sufrimientos físicos y espirituales durante décadas, pero nunca abandonó su diálogo constante con Dios. Acudir a su figura resulta ideal cuando necesitas mantener la fe intacta porque tu petición tarda demasiado en llegar.