Noche de terror: dos ataques armados dejan cinco muertos en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Dos ataques armados se registraron la noche del martes en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México dejaron un saldo de cinco personas sin vida y dos más lesionadas. Los hechos ocurrieron en puntos distintos, pero autoridades municipales informaron que, de manera preliminar, no se descarta que ambos eventos estén relacionados.

El Gobierno municipal, a través de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, detalló que tras recibir los reportes vía radio, elementos de la policía municipal acudieron de inmediato a las zonas señaladas para atender las emergencias.

Primer ataque armado en la colonia Luis Echeverría de Cuautitlán Izcalli

El primer ataque armado se registró en la intersección de Avenida Morelos y Avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Luis Echeverría. En el lugar, policías del Sector XI localizaron a un hombre y una mujer con lesiones producidas por arma de fuego.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a ambas víctimas y posteriormente fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para preservar posibles indicios balísticos que permitan avanzar en la investigación.

Segundo ataque armado en La Quebrada, Cuautitlán Izcalli deja cinco fallecidos

Minutos más tarde, se reportaron detonaciones de arma de fuego en la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada, parte baja, específicamente sobre Vía Gustavo Baz esquina Amapola, aunque otro reporte ubica el punto como Vía José López Portillo esquina Amapola.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a cinco hombres con heridas de bala. Cuatro de ellos ya no contaban con vida al momento de la valoración; el quinto fue trasladado a un hospital, pero falleció durante el trayecto.

Personal de servicios periciales realizó el levantamiento de los cuerpos que quedaron tendidos sobre la banqueta y el asfalto, en el exterior de una vulcanizadora. Las labores ministeriales se extendieron hasta la madrugada de este miércoles.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



En la alcaldía Cuauhtémoc, un conductor presuntamente ebrio se estrelló contra la base de un semáforo en calles de la colonia Felipe Pescador.



En Cuautitlán Izcalli, un ataque armado frente a una vulcanizadora en la colonia Santa María Guadalupe La… pic.twitter.com/FugoIrPT1q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2026

No descartan que los ataques armados en Cuautitlán Izcalli estén vinculados

De acuerdo con información preliminar, derivada de los primeros indicios recabados en ambos puntos, autoridades municipales señalaron que presuntamente se habría utilizado un calibre similar en las dos agresiones, lo que abre la posibilidad de que los ataques estén relacionados.

Toda la información, indicios balísticos y reportes oficiales fueron entregados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), instancia que lleva a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento no se reporta la detención de personas responsables por estos delitos. La Fiscalía continuará con las investigaciones ministeriales para determinar el móvil de los ataques y deslindar responsabilidades.