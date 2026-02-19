Joven defiende a su madre y hermana de acoso, lo golpean y termina lesionado en Coahuila

Un joven de 27 años terminó lesionado luego de defender a su madre y a su hermana de acoso sexual en calles de Torreón, Coahuila. El caso generó indignación entre vecinos y ya es investigado por las autoridades.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública municipal, el hombre señalado por lanzar frases obscenas y comentarios de acoso ya fue identificado y se trabaja para ubicarlo.

Defiende a su familia de acoso y termina lesionado en Coahuila

Según la versión oficial, el joven decidió intervenir después de escuchar que el sujeto gritaba expresiones ofensivas contra su madre y su hermana. La situación escaló rápidamente y terminó en una riña, en la que el joven resultó herido.

El comisario de Seguridad Pública de Torreón, Alfredo Flores, confirmó que el presunto agresor ya está plenamente identificado.

“Tenemos identificado al presunto responsable. Nos argumentaba que estaba acosando a su mamá, el joven se metió y desgraciadamente terminó en una riña hasta donde fue agredido. Ya traemos el dato de la persona y se está trabajando por parte del área de inteligencia de Seguridad Pública y de Fiscalía para poder llegar con el responsable”, explicó. Tras los hechos, el lesionado recibió atención médica, mientras que las autoridades comenzaron con las diligencias correspondientes para localizar al agresor.

Hasta el momento no se ha informado sobre una detención formal, pero el caso ya es investigado en coordinación con la Fiscalía.

El acoso en México: cifras que preocupan

Este caso ocurre en un contexto nacional donde las denuncias por acoso y hostigamiento sexual han ido en aumento.

De acuerdo con cifras del gobierno federal, en 2025 se registraron casi 10 mil reportes por acoso u hostigamiento sexual en todo el país.

Además, la tendencia histórica refleja un crecimiento considerable: las denuncias por acoso sexual en México aumentaron un 950% en la última década (2015-2025). Este incremento no necesariamente significa que haya más casos que antes, sino que hoy existe mayor visibilización y más mujeres se atreven a denunciar.

El acoso callejero, como el que presuntamente detonó esta agresión en Torreón, sigue siendo una de las formas más comunes de violencia contra mujeres y adolescentes.

Confrontar directamente a una persona agresora puede poner en riesgo a quien interviene, como ocurrió en este caso. Sin embargo, muchas familias reaccionan por impulso ante una situación de acoso.

El llamado de las autoridades es a denunciar de inmediato este tipo de conductas y evitar que los conflictos escalen a agresiones físicas.