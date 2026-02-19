Mordida en Masaryk: el escándalo de ‘LadyNaucalpan’ que indignó a ciclistas

Una mujer apodada en internet como “LadyNaucalpan”, presuntamente nieta de un exalcalde de Naucalpan, fue señalada por agredir a una ciclista en la concurrida Avenida Presidente Masaryk, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El altercado ocurrió el pasado martes 17 de febrero de 2026, cuando la doctora Daniela González Torres circulaba en una bicicleta del sistema Ecobici fue alcanzada por un vehículo MG negro. De acuerdo con el testimonio de la afectada, el automóvil la persiguió incluso sobre la banqueta.

“Fui alcanzada por un MG negro… se bajaron, me empezaron a golpear y me mordieron la mano”, relató la doctora en un video difundido en redes sociales.

La agresión no terminó ahí. Según su versión, también le arrojaron gas pimienta y la amenazaron de muerte en repetidas ocasiones.

“Ya estoy llena de lesiones”: el testimonio de la doctora agredida por "LadyNaucalpan"

Con visibles secuelas físicas y emocionales, la víctima explicó la gravedad de la agresión: “Yo ya estoy llena de lesiones y de antibióticos… no he podido dormir nada y ya tuve que ir al psiquiatra”. Las mordidas en las manos, explicó, representan un riesgo importante de infección. Aun así, denunció que la agresora quedó en libertad poco después de ser detenida.

“Si no me muero, si no se me infecta y si no me pasa algo grave, no pasa nada. Ellas siguen en su casa, en su coche, agrediendo a la gente”. La doctora aseguró que el problema va más allá de su caso personal: “Ya no es porque se haga justicia por mí. Es porque mañana te puedes topar tú con una lady mordisco… y que los policías que te están ayudando te empujen a no denunciar”.

Presunto vínculo político y burlas en redes contra "LadyNaucalpan"

En medio del conflicto, la mujer señalada se identificó como Victoria Ruiz de Chávez y afirmó ser nieta del alcalde Naucalpan, Estado de México.

Durante la confrontación, habría mencionado su supuesto parentesco para intentar frenar la actuación policial.

Sin embargo, en redes sociales usuarios señalaron que en caso de ser real, su abuelo sería Mario Ruiz de Chávez, expresidente municipal de Naucalpan en 1992. Ya que actualmente, el alcalde es Isaac Montoya. Esto desató burlas y críticas hacia "LadyNaucalpan".

Intento de evasión y detención de "LadyNaucalpan"

Videos difundidos muestran el momento en que varios policías capitalinos ingresan a un restaurante para sacar a la mujer señalada y trasladarla a una unidad móvil.

La doctora afirmó que incluso intentaron atropellarla a ella y a una elemento de la policía: “Se echan el reverso, me intentan atropellar e intentan atropellar a la PBI que ven en el video”. Aunque fue presentada ante las autoridades, la presunta agresora "LadyNaucalpan" recuperó su libertad horas después, situación que encendió aún más el debate digital.

Doctora cancela citas tras agresión de "LadyNaucalpan"

La ciclista y doctora mordida en Masaryk, señaló en su cuenta de Instagram que "Derivado de la agresión que viví ayer, mis consultas presenciales tanto de este miércoles como viernes y sábado serán reagendadas en línea para los mismos días por la tarde o presencial para domingo. Los únicos días de consulta presencial contarán con vigilancia por escoltas con escuadras para mi protección. Gracias por hacerme esto, querida sociedad Mexicana de Polanco".