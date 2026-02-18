Tras 5 días de agonía, muere la alumna que se lanzó de un edificio en la UJAT tras sufrir acoso escolar

Este martes 17 de febrero se confirmó el fallecimiento de Ximena Esther González Gerónimo, alumna de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), quien el pasado jueves 12 de febrero se lanzó desde el techo del auditorio del Campus Bicentenario.

La joven, de 18 años y alumna de la carrera de Derecho en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, permanecía internada en el Hospital Gustavo Rovirosa, en la capital tabasqueña, donde recibió atención médica tras el impacto.

UJAT lamenta el fallecimiento de la alumna Ximena Esther González

La universidad emitió un comunicado oficial lamentando profundamente su fallecimiento: “La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra estudiante Ximena Esther González Gerónimo, integrante de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.Su partida nos llena de tristeza y consternación. Ximena formaba parte de una comunidad que hoy se une en solidaridad y respeto ante esta irreparable pérdida.En estos momentos de profundo dolor, expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Les enviamos un abrazo solidario y el acompañamiento sincero de toda la comunidad universitaria.Que descanse en paz.”

Ximena Esther fue declarada con muerte cerebral y denuncian bullying

El 16 de febrero, los médicos del Hospital Gustavo Rovirosa declararon con muerte cerebral a la joven estudiante, luego de varios días de lucha por su vida.

De acuerdo con los reportes, Ximena subió por las escaleras de emergencia del auditorio del Campus Bicentenario sin que nadie pudiera detenerla y se lanzó al vacío en lo que fue descrito como un acto desesperado. Aunque paramédicos lograron trasladarla con vida, las lesiones fueron devastadoras.

Mientras su familia esperaba un “milagro”, también comenzaron a señalar presuntas omisiones por parte de la institución educativa. Sus padres aseguraron que la joven sufría acoso escolar (bullying) dentro de las aulas y que la universidad no actuó para frenar la situación.

Entre las presuntas negligencias denunciadas por la familia destacan:



No se activaron protocolos preventivos para detectar su crisis emocional.

La institución habría ignorado una solicitud previa para cambiarla de turno.

Fue trasladada al Hospital Rovirosa y no al IMSS, donde estaba afiliada, lo que —según los familiares— pudo afectar la atención inmediata.

Por su parte, la UJAT sostuvo que cuentan con una aplicación y protocolos estrictos contra el acoso escolar, pero que en el caso de Ximena no existía ninguna denuncia formal ni solicitud de cambio de turno en sus registros.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Este caso, demuestra una vez más la importancia de atender de raíz los casos de violencia escolar o bullying, debido a que llevan a los alumnos a tomar decisiones que atentan contra su vida por no detectarlos a tiempo