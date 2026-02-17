Entre el miedo y la música: denuncian represión en comunidad zapoteca de Oaxaca

En la Sierra Sur de Oaxaca, una comunidad indígena zapoteca denuncia vivir bajo un clima de represión, intimidación, encarcelamientos y presunta persecución política.

Doña Ángela, de 87 años, asegura haber visto sufrir a su pueblo durante décadas. Originaria de una de las zonas con mayores índices de pobreza en el estado, relata que su hijo fue encarcelado durante seis años tras oponerse a decisiones políticas locales.

“Mi hijo estuvo seis años en la cárcel por defender al pueblo, pues, a toda la gente, porque no queremos que llegue ese señor que iba a ser presidente; se enojaron muchísimo, el gobierno mandó a muchísimos, puros policías”, afirmó. El hombre fue acusado de homicidio; sin embargo, al no comprobarse su culpabilidad, obtuvo su libertad. Para la familia, aunque logró salir de prisión, el temor quedó sembrado en la comunidad.

Miedo, amenazas y resistencia en Oaxaca

Sevelina, hermana del detenido, recuerda el ambiente de intimidación que, asegura, vivieron durante ese periodo.

“Era un miedo, pues, que te tienen intimidados con la punta del rifle, pero igual agarramos valor, porque al final uno se da cuenta que no está haciendo nada mal, uno está luchando por el pueblo”. Según los testimonios, estos hechos ocurrieron antes de la llegada de Morena al gobierno estatal. Sin embargo, habitantes señalan que actualmente las condiciones no han mejorado.

Otra mujer de origen zapoteco, identificada como Olivia, acusa directamente a la alcaldesa Miriam Díaz Luis —de extracción morenista— de haber ordenado la detención de sus hijos sin pruebas.

“La señora Miriam Díaz Luis, así nadie le puede decir nada porque luego te quitan el agua o te encarcela. Es una persona muy déspota. Dijo que mis hijos eran peligrosos y que amenazaban a la gente en esta comunidad, y eso es pura mentira”, expresó entre lágrimas. Hasta el momento, no existe un posicionamiento público de la autoridad municipal respecto a estos señalamientos.

Historia de conflictos y defensa del territorio oaxaqueño

Habitantes aseguran que este pueblo zapoteco históricamente ha sido víctima de represión, con personas encarceladas e incluso asesinadas por oponerse a proyectos gubernamentales o a decisiones de autoridades que, dicen, se sienten dueñas de sus tierras.

En medio del dolor y la incertidumbre, la comunidad mantiene viva su herencia cultural como una forma de resistencia.

Fermín, maestro de música en la comunidad, explica que han optado por fortalecer la formación artística de los jóvenes como una alternativa frente al conflicto social.

“Llevamos varios años, incluso 20 años atrás, de que siempre hemos sido reprimidos por el Gobierno del Estado. No queremos que nuestros hijos se pierdan en eso; les estamos dando a que se preparen en esto bonito que es la música, para defender a los pueblos, porque ellos son el futuro”. Para muchas familias, la música se ha convertido en un “placebo” frente al miedo, una herramienta de identidad y cohesión social en un entorno marcado por tensiones políticas.

Mientras tanto, las familias continúan orando y esperando la llegada de un gobierno que, aseguran, respete sus derechos y garantice justicia para quienes han sido encarcelados sin pruebas.