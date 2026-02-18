Trampolín “aterriza” en preparatoria tras volar 200 metros en la frontera entre México y EU

Las intensas ráfagas de viento que azotaron la frontera entre México y Estados Unidos (EU) al norte de Chihuahua dejaron una escena tan inusual como viral: un trampolín que voló más de 200 metros en El Paso.

De acuerdo con reportes locales, los vientos superaron los 90 kilómetros por hora en la región fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso, provocando afectaciones menores y levantando objetos que no estaban asegurados correctamente.

Uno de esos objetos fue un trampolín de gran tamaño que salió disparado desde el patio de una vivienda en la zona de Logan Heights.

El inesperado “regalo” para Chapin High School

El trampolín recorrió más de 200 metros impulsado por las ráfagas hasta terminar su trayecto en la cancha de fútbol americano de la Chapin High School.

El inusual momento fue compartido en redes sociales por la cuenta de FitFam El Paso, donde se observa el instante en que el enorme brinca brinca aparece prácticamente “instalado” en las instalaciones escolares.

En tono festivo, la publicación destacó que los estudiantes ahora contaban con una nueva “atracción” para la hora del receso, generando comentarios y reacciones entre la comunidad digital.

Trampolín salió volando del patio de una casa en El Paso, #Texas



Lo hizo por más de 200 metros hasta terminar en la cancha de futbol de una escuela preparatoria.



Son los vientos de más de 90 km/h que azotaron la frontera entre #México y Estados Unidos al norte de #Chihuahua.… pic.twitter.com/u3oX5Nm3oE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2026

Ráfagas de más de 90 km/h causaron afectaciones en la frontera norte

Los fuertes vientos no solo levantaron polvo y redujeron la visibilidad en calles de Ciudad Juárez y El Paso, sino que también desplazaron objetos ligeros y estructuras mal aseguradas.

Autoridades locales han reiterado la importancia de fijar correctamente mobiliario de patio, techumbres ligeras y objetos susceptibles a ser arrastrados por ráfagas intensas, especialmente durante temporadas de frentes fríos o cambios bruscos de clima.

Aunque en este caso el incidente terminó en una anécdota viral, situaciones similares pueden representar un riesgo considerable para peatones y automovilistas.

El video difundido por FitFam El Paso rápidamente generó interacción en redes sociales, donde usuarios bromearon sobre el “regalo caído del cielo” para los estudiantes de Chapin High School.

Sin embargo, detrás de la escena curiosa se encuentra un recordatorio sobre la fuerza de la naturaleza y la necesidad de prevención ante eventos meteorológicos extremos en la región fronteriza. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas por este incidente.