VIDEO: Momento exacto de la explosión en fábrica de pegamento en León, Guanajuato

La tarde de este miércoles se registró un fuerte incendio y explosión en una fábrica ubicada en León, Guanajuato, que almacenaba pegamento y otros materiales inflamables. El fuego generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y provocó el desalojo preventivo tanto del personal como de vecinos cercanos.

El siniestro ocurrió cerca de la subida a Cortijos La Gloria, sobre el Ecobulevar León–San Francisco del Rincón, una zona con importante tránsito vehicular e industrial.

Desde varios puntos de la ciudad se alcanzó a ver la columna de humo, lo que generó preocupación entre habitantes y automovilistas que circulaban por el área.

Trabajadores y vecinos fueron evacuados tras incendio en fábrica de León

De acuerdo con los primeros reportes, 28 personas que laboraban en la fábrica fueron desalojadas a tiempo. Además, alrededor de 30 habitantes de viviendas cercanas también salieron de sus casas como medida preventiva mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, lo que ha sido considerado un saldo positivo ante la magnitud del incendio.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y otras corporaciones acudieron rápidamente al sitio para evitar que el fuego se extendiera a predios aledaños, especialmente por tratarse de un inmueble donde se resguardaban sustancias altamente inflamables como pegamento.

Aún no se conocen las causas del incendio en León

Las autoridades no han informado qué originó el fuego. Será en las próximas horas cuando se realicen los peritajes correspondientes para determinar si se trató de un accidente, una falla eléctrica o algún otro factor.

Mientras tanto, la circulación en la zona se vio afectada parcialmente debido a la presencia de unidades de emergencia y al acordonamiento del área para evitar riesgos a la población.