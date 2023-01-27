Oso descubre cámara silvestre y se toma más de 400 selfies

Las cámaras de seguridad instaladas para monitorear la vida silvestre en Boulder, Colorado, se convirtieron en la herramienta favorita de un pequeño oso, quien aprovechó para tomarse más de 400 selfies con diferentes tipos de poses.

Lo que sería "una sesión de fotos improvisada" ha revolucionado las redes sociales, después de que la zona silvestre en Boulder, Colorado, en Estados Unidos (EU) compartiera el curioso momento del mamífero.

Oso posa frente a cámara de vida silvestre

|Twitter/boulderosmp

Todo comenzó cuando el equipo de Open Space and Mountain Parks se dispuso a rastrear a los animales que viven en el área, al día siguiente en la memoria se encontraba un total de 580 imágenes, pero la increíble sorpresa fue cuando más de 400 de las fotografías correspondían a un pequeño oso.

City of Boulder Open Space and Mountain Parks cuenta con 9 cámaras en su sistema de tierra de 46 mil acres; para ayudar al departamento a aprender más sobre cómo las especies de vida silvestre local utilizan el paisaje que los rodea.

¿Cómo oso se tomó selfies con cámara de vida silvestre?

Las cámaras para monitorear la vida silvestre a menudo capturan animales, incluidos coyotes, castores y osos negros, pero esta fue la excepción al encontrar cómo realmente el mamífero se divirtió en la sesión improvisada.

Oso se toma divertida sesión con cámara de vida silvestre

|Twitter/boulderosmp



El Parque Nacional detalló que las cámaras de vida silvestre se activan cuando un animal pasa frente a ellas, posteriormente se captura una fotografía fija. La herramienta tienen la capacidad de capturar vídeo durante 10 a 30 segundos.

Por la noche, las cámaras utilizan luz infrarroja para crear fotografías que minimizan los disturbios de la vida silvestre nocturna, misma que fue utilizada por el oso para tomarse cientos de selfies.

"Normalmente, las criaturas no notan los dispositivos y simplemente pasan de largo, pero en esta ocasión fue totalmente diferente", dijo Phillip Yates, portavoz de Open Space and Mountain Parks, en un comunicado, al apuntar que su equipo decidió compartir las imágenes porque les parecieron sumamente divertidas y seguro harían reír a alguien más.

