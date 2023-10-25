¿No sonará la alerta sísmica si tiembla? Sasmex informa que huracán “Otis” dañó su sistema

El impacto del huracán "Otis" como categoría 5 afectó al menos 27 sensores colocados en las costas del Pacífico por lo que en caso de un temblor en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, no se activará alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX), según informó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex).

El organismo indicó que las brigadas de ingenieros están listas para atender las reparaciones y restablecer el servicio de alerta sísmica, pero los daños en algunos caminos y puentes principales en la región han retrasado la llegada de los especialistas, por lo que se estima que tome más tiempo de lo normal el restablecimiento.

"En caso de que ocurriera un sismo fuerte, próximo a los sensores afectados, no se podrá emitir un aviso de alerta sísmica", añadió el Sasmex y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).

Pedirán ayuda al gobierno para restablecer servicio de alerta sísmica

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano añadió que tiene contemplado solicitar apoyo a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a las autoridades locales para restaurar lo más pronto posible el servicio de manera integral en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

Informe preliminar del estado actual del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano @SASMEX por daños del Huracán #Otis pic.twitter.com/uVyo0xCbhL — CIRES, A.C. (@cires_ac) October 25, 2023

Hasta el momento, algunos caminos y puentes de Guerrero presentan daños y han impedido el traslado de ayuda y personal especializado a zonas afectadas como Guerrero.

Al respecto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que dispuso una brigada de más de 900 trabajadores, 60 vehículos y más de 200 equipos de maquinaria pesada, para brindar atención inmediata en los puntos donde se presentaron mayor número de afectaciones en la infraestructura carretera.

¿Qué carreteras dañó el huracán "Otis" en Guerrero?

La SICT indicó que, hasta el momento, estos son los daños que dejó el huracán "Otis" en en vialidades de Guerrero:



Carretera México-Acapulco, tramo Chilpancingo–Acapulco, km 360+000 cerca de la caseta La Venta, hay cierre total a la circulación, no hay ruta alterna.

tramo Chilpancingo–Acapulco, km 360+000 cerca de la caseta La Venta, hay cierre total a la circulación, no hay ruta alterna. Desbordamiento del Río Papagayo en el kilómetro 71+100 tramo Chilpancingo-Acapulco de la carretera federal libre de peaje, por lo que se cerró la circulación en su totalidad.

de la carretera federal libre de peaje, por lo que se cerró la circulación en su totalidad. Caída de rocas en la Ruta 95, carretera Chilpancingo-Acapulco, Km. 56+300 lado derecho, 57+300 lado izquierdo y 58+100 lado derecho. Los municipios afectados son Chilpancingo y Tierra Colorada.

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