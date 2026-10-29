Otorgan suma millonaria para construcción de nuevo estadio con capacidad mayor al de Ciudad de Los Deportes; este es el plan en Nuevo México

¿Te imaginas un estadio con capacidad para más de 37 mil aficionados y una inversión de cientos de millones de dólares? En Nuevo México, Estados Unidos, ya hay un plan para transformar un recinto universitario que necesita una renovación profunda.

La Legislatura estatal aprobó alrededor de 250 millones de dólares para modernizar el University Stadium, casa del equipo de futbol americano de la Universidad de Nuevo México. El proyecto contempla varias etapas y busca mejorar las instalaciones para recibir a los aficionados.

La capacidad del inmueble también llama la atención: puede recibir a 37 mil 440 espectadores, una cifra superior a los aproximadamente 34 mil lugares del Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

¿Cómo será la renovación del estadio en Nuevo México?

El University Stadium se encuentra en el campus sur de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. Aunque el ambiente durante los partidos incluye música, pantallas y luces LED, sus instalaciones muestran el paso del tiempo.

El estadio fue construido en la década de 1960. Sus gradas metálicas no tienen respaldos y varios pasillos son estrechos. Las escaleras también son empinadas y la cabina de prensa necesita una actualización.

Por ello, la universidad solicitó apoyo económico a los legisladores estatales. La petición inicial rondaba los 50 millones de dólares para 2026.

Ese dinero permitiría mejorar los accesos, ampliar los pasillos, aumentar los espacios sanitarios y atender las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad.

La aprobación final fue mayor. El paquete contempla cerca de 250 millones de dólares para realizar las mejoras en distintas etapas.

¿Por qué invertir cientos de millones de dólares en el estadio?

El proyecto llega después de una temporada destacada para los Lobos, el equipo universitario de futbol americano.

En 2025, el conjunto consiguió nueve victorias bajo la dirección del entrenador Jason Eck. Además, registró sus primeros partidos con entradas agotadas en casa desde 2007.

Estos resultados impulsaron a la universidad a buscar recursos para mejorar sus instalaciones. El objetivo es contar con un recinto que responda a las necesidades del programa deportivo y de sus aficionados.

La inversión no significa que se construirá un estadio completamente nuevo. Se trata de una renovación del University Stadium, con obras distribuidas en varias fases.

De acuerdo con la información proporcionada, los trabajos comenzarían después del New Mexico Bowl, previsto para diciembre.

¿Cuántas personas caben en el estadio y cómo se compara con el de Ciudad de los Deportes?

El University Stadium tiene capacidad para 37 mil 440 espectadores. Esta cifra supera los aproximadamente 34 mil lugares del Estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

La comparación permite dimensionar el tamaño del recinto estadounidense. Sin embargo, ambos estadios tienen características y usos diferentes.

Mientras el inmueble capitalino recibe partidos de futbol y otros eventos deportivos, el University Stadium es la casa del equipo universitario de futbol americano de Nuevo México.

La diferencia de capacidad es de aproximadamente 3 mil 440 espectadores, aunque las cifras pueden variar según la configuración y el tipo de evento.

Un proyecto que se realizará por etapas

La aprobación contempla repartir los recursos durante varios años. La primera etapa incluye mejoras básicas para resolver algunas de las principales limitaciones del estadio.

Entre los trabajos previstos están la modernización de los accesos, la ampliación de los pasillos, la instalación de más baños y las adecuaciones para facilitar el acceso a personas con discapacidad.

La inversión busca transformar un recinto construido hace más de seis décadas y adaptarlo a las necesidades actuales.

Por ahora, el University Stadium seguirá siendo la casa de los Lobos. La diferencia es que, con los recursos aprobados, la universidad podrá avanzar en un proyecto de modernización que contempla una inversión de alrededor de 250 millones de dólares.