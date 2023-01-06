AMLO rechaza que hubo apoyo de EU en captura de Ovidio Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que haya existido una participación o apoyo de alguna autoridad por parte de Estados Unidos (EU), pues aseguró que el operativo que llevó a la captura de Ovidio Guzmán fue una decisión del gabinete de seguridad.

El mandatario aseguró que eso no significa que no exista una cooperación con el país vecino, pero siempre respetando la autonomía del gobierno mexicano.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que la detención de Ovidio Guzmán sea una ofrenda al presidente Joe Biden pic.twitter.com/iJsr6Fw0sD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2023

"Actuamos con autonomía, con independencia. Sí hay cooperación, la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como gobiernos soberano e independiente y estas decisiones las tomamos en el gabinete de seguridad y hay instrucciones que no se tienen que estar repitiendo”, dijo el mandatario durante la mañanera de hoy.

El presidente López Obrador sostuvo que a pesar de las críticas de sus adversarios, continuará actuando con rectitud e integridad.

AMLO reveló que Trump ofreció apoyo en Culiacanazo

El Presidente dijo que prueba de que su gobierno actúa con autonomía, sin la intervención de EU fue en el momento conocido como el “Culiacanazo” o la masacre en Bavispe, Sonora.

Explicó que fueron dos momentos en los que el entonces presidente de EU, Donald Trump, ofreció su ayuda durante la primera detención de Ovidio Guzmán, en 2019.

AMLO dijo que rechazó el apoyo de EU y decidió liberar al presunto narcotraficante para evitar la muerte de civiles.

“Actuamos con autonomía, yo les voy a poner como antecedentes que en dos momentos difíciles, siendo presidente Donald Trump me habló para ofrecernos apoyo, precisamente cuando se detuvo y se tuvo que soltar a Ovidio Guzmán”, contó.

“En Bavispe, con la familia Lebarón, también me habló el presidente Trump para decirme que ellos podrían ayudar con personal y con lo que se necesitara y lo mismo, la respuesta fue: no, muchas gracias, nosotros vamos a investigar lo que sucedió como corresponde y se va a castigar a los responsables, cosa que por cierto, ya se hizo porque hay cerca de 100 detenidos en el caso de Bavispe”.

AMLO reiteró que no existe una asociación entre el gobierno y la delincuencia organizada porque la “raya está bien pintada” entre cada uno.