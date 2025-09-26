Pacientes y familiares del Hospital General de Ciudad Hidalgo, Michoacán, adscrito al programa IMSS Bienestar, denunciaron un grave desabasto de medicamentos y fallas en las máquinas de hemodiálisis, lo que ha puesto en riesgo la vida de quienes requieren este tratamiento vital al menos dos veces por semana.

La falta de insumos y medicinas básicas como ibuprofeno, metocarbonol y paracetamol ha convertido la lucha contra la enfermedad renal en una batalla casi imposible de sobrellevar.

Pacientes denuncian carencias en Hospital General de Ciudad Hidalgo

Uno de los pacientes relató que los enfermos deben enfrentar las sesiones sin el tratamiento adecuado para controlar dolores y complicaciones.

“Tristemente en las hemodiálisis no contamos con medicamento”, señaló un afectado. Otro testimonio advierte que varias de las máquinas destinadas a las terapias simplemente no funcionan, lo que limita el acceso a los procedimientos y retrasa la atención.

Medicamentos faltan en hospital, pero sobran en una bodega

Durante un recorrido de Fuerza Informativa Azteca, se constató que el hospital no contaba con medicamentos esenciales. El personal de farmacia confirmó que no tenían insumos ni fecha estimada para su reabastecimiento.

Paradójicamente, a escasos metros del hospital se localizó un inmueble con decenas de cajas de medicinas etiquetadas como de uso exclusivo del sector salud. Aunque se señaló que funcionaba como bodega del hospital, testigos aseguran que algunos medicamentos son retirados en diablitos sin transparencia alguna.

Denuncias de corrupción e intimidación

El Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán “Lázaro Cárdenas” denunció que personal médico ha sido intimidado, despedido o reubicado por exhibir las condiciones precarias del hospital.

Guadalupe Pichardo, secretaria general del sindicato, advirtió: “Tenemos miedo por las persecuciones políticas de las que hemos sido objeto. Nos han amenazado y despedido por denunciar la corrupción dentro del sistema de salud”.

La vida de los pacientes en riesgo

Mientras tanto, los enfermos renales de Ciudad Hidalgo enfrentan un deterioro progresivo en su calidad de vida. Sin medicamentos y con máquinas que fallan, cada sesión de hemodiálisis se convierte en un desafío lleno de riesgos.

Habitantes y organizaciones exigen a las autoridades estatales y federales intervenir de inmediato para garantizar el derecho a la salud y frenar las presuntas irregularidades en el hospital.