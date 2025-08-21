¡Crisis de salud en Oaxaca! Hospital de Huixtepec cierra área de registros por falta de papelería

La crisis de desabasto de medicamentos e insumos en Oaxaca es alarmante, pues ahora se suma la falta de materiales de papelería, obligando al Hospital Regional de San Pablo Huixtepec a cerrar el "Área de Archivo y Registros”.

Trabajadores del hospital aseguraron que desde el mes de enero, no cuentan con el materia necesario para imprimir las placas para atender a las y los pacientes.

🚨 Crisis en Hospital Regional de San Pablo Huixtepec, #Oaxaca



Continúa el desabasto de medicamentos e insumos. El hospital cerró el área de archivo y registro médico por falta de papelería.



Falta de medicamentos e insumos podría provocar el cierre del hospital

El abasto de medicamentos en el Hospital Regional de San Pablo Huixtepec, el cual atiende al menos a 5 municipios aledaños, es únicamente del 40%, incluso no cuentan con las claves básica.

De seguir en estas condiciones, se advierte que este hospital podría cerrar sus puertas y dejar de estar en funcionamiento, lo que afectaría a cientos de pacientes.

Ante la alarmante crisis, pacientes y trabajadores del hospital de Oaxaca, han tenido que comparar sus propios medicamentos e insumos para poder atender las emergencias del día a día.

Exigen el basto de medicamento e insumos para atender adecuadamente a los pacientes

Trabajadores, pacientes y familiares de pacientes en el Hospital Regional de San Pablo Huixtepec hacen un llamado al Gobierno Federal y Estatal para que de solucione el problema de desabasto.

Piden realizar las gestiones necesarias para garantizar el abasto de medicamentos, insumos, así como el buen funcionamiento de esta clínica.

La mayor parte de los municipios cercanos a la zona, representan algún grado de pobreza y alta marginación, por lo que muchos de ellos NO cuentan con los recursos para poder atender adecuadamente a los pacientes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que alrededor de 44.5 millones de mexicanos presentaron carencias en servicios de salud entre los años de 2022 y 2024.

Mientras que el 14.4 % de la población presentó la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, una reducción de 3.8 puntos porcentuales, por su parte 24.2 millones de personas presentaron rezago educativo durante este mismo periodo.