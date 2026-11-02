Pago de Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar del 3 al 6 de noviembre: Calendario de pagos

Inicia el último estirón del año y con él llegan los apoyos económicos para millones de beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores y el programa Mujeres Bienestar. Las autoridades dieron a conocer las fechas para la entrega de pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

Si formas parte de los algunos de los programas del bienestar, es momento de que revises cuándo cae tu depósito en la tarjeta bancaria.

¿A quiénes les pagan durante la primera semana del mes, del martes 3 al viernes 6 de noviembre?

¿A qué programas del Bienestar le entregan dinero esta semana?

Las autoridades confirmaron que el calendario aplica de forma generalizada para distintos apoyos sociales del gobierno federal. Entre ellos se encuentran los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad, el Programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

💳 ¡Las #PensionesBienestar inician sus pagos en noviembre!



🗓️ Checa cuándo tendrás tu depósito si recibes la #PensiónMujeresBienestar, #PensiónAdultosMayores, #PensiónDiscapacidad o el Programa de #MujeresTrabajadoras.#SembrandoVida realizará su pago el día 11. 🌱 pic.twitter.com/4KRl1kN5A9 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 26, 2026

¿Cómo se organizan los pagos del 3 al 6 de noviembre?

Como ocurre en cada periodo de pago, la dispersión del dinero se hace en orden alfabético tomando en cuenta la letra del primer apellido del titular registrado.

La primera tanda de apoyos de este mes abarcará del martes 3 al viernes 6 de noviembre.

¿A quiénes les cae depósito del martes 3 al viernes 6 de noviembre?

Si la inicial de tu primer apellido se encuentra en las primeras letras del abecedario, toma nota de las fechas asignadas para esta semana:

Martes 3 de noviembre: Personas cuyo primer apellido inicia con la letra A .

Personas cuyo primer apellido inicia con la letra . Miércoles 4 de noviembre: Beneficiarios con la letra B .

Beneficiarios con la letra . Jueves 5 de noviembre: Apellidos que comiencen con la letra C .

Apellidos que comiencen con la letra . Viernes 6 de noviembre: Segunda jornada de depósito para quienes tienen la inicial C.

¿Qué pasa si tu apellido inicia con otra letra?

Para quienes su primer apellido empieza de la letra D en adelante, los pagos continuarán a partir del lunes 9 de noviembre conforme avanza el calendario oficial.

Las dispersiones seguirán repartiéndose por bloques alfabéticos a lo largo de todo el mes de noviembre hasta concluir con las letras finales del abecedario.

¿Dónde puedes recoger tu pensión Bienestar?

Una vez que el dinero queda depositado según el día que te corresponde, puedes usar los recursos directamente en los cajeros automáticos o ventanillas del Banco del Bienestar, o utilizar tu tarjeta para pagar compras en comercios autorizados.