Dentro de los muros de Palacio Nacional han habitado diversos personajes de la historia del país, como es el caso de los presidentes. Ante eso, es importante destacar quién fue el último mandatario que vivió ahí hasta antes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue en 2019 cuando el actual presidente se mudó al Palacio Nacional con su familia, como no había ocurrido desde hace más de 100 años. AMLO reside en un departamento construido dentro del recinto.

Cabe recordar que antes los presidentes se alojaban en Los Pinos; sin embargo, el morenista aseguró que él no utilizaría la mansión y oficinas de lujo, porque representaba una desigualdad en el país.

AMLO en Palacio Nacional|lopezobrador.org

¿Quién fue el último presidente que vivió en Palacio Nacional?

El Palacio Nacional ha sido sede del poder mexicano desde el siglo XVI. Porfirio Díaz fue el último presidente que usó el ala norte del edificio como residencia oficial; vivió ahí hasta 1880. Al morir su primera esposa, Delfina Ortega, y casarse con Carmen Romero Rubio, se estableció en la calle de Cadena no. 8, que es hoy calle Venustiano Carranza.

El Castillo de Chapultepec se convirtió en la residencia presidencial entre 1882 y 1934; sin embargo, con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, no estaba satisfecho con el lujo que representaba este, así que cambió la sede del Poder Ejecutivo al rancho La Hormiga, el cual posteriormente cambió de nombre a Los Pinos.

¿Dónde murió don Benito Juárez?

El 18 de julio de 1872, a los 66 años, murió Benito Juárez en una de las habitaciones de Palacio Nacional; siendo el único presidente que ha muerto en el recinto. Falleció de una afección cardiaca y fue velado ahí mismo en el Salón de Embajadores.

¿Qué presidente hizo Palacio Nacional?

El edificio fue construido en 1563, después de la conquista de la Nueva España, en el terreno de lo que fuera la casa de Hernán Cortés. En 1821, el palacio fue renombrado, al ser consumada la independencia de México, adoptando el nombre de Palacio Nacional.

Posteriormente, se dio la construcción del tercer nivel, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, la restauración de 1999-2000, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la cual incluyó la remodelación de la capilla.

Durante la administración del presidente Vicente Fox y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, se continuaron los trabajos de remodelación, se terminó el rescate del Recinto Parlamentario, se abrió el archivo de Francisco I. Madero, se creó la página de Internet para las visitas virtuales al recinto, entre otras cuestiones.