Dejan a 300 familias sin sustento: Transportistas acusan favoritismo de la Secretaría de Movilidad en Puebla

Una empresa de transportistas acusó a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla, encabezada por Silvia Tanús Osorio, de presunto favoritismo hacia otra compañía para que circule por la Vía Atlixcáyotl para cubrir rutas entre la capital poblana y destinos como Izúcar de Matamoros y Atlixco.

Por qué investigan y suspenden a Palalia’s Tours en la Vía Atlixcáyotl

Palalia’s Tours asegura que desde mediados de septiembre sus unidades sufrieron suspensiones para circular por dicha vialidad, lo que dejó a 300 familias sin sustento.

Luis Alberto Espinoza, representante legal de Palalia’s Tours, señaló que la Secretaría de Movilidad y Transporte les ha negado el derecho al trabajo y que más de 300 familias dependen de la empresa.

Denuncian afectación a 300 familias tras operativos de Movilidad en Puebla

“Ya llevamos más de mes y medio sin poder laborar, ya que la Secretaría de Movilidad y Transporte nos ha negado el derecho al trabajo. Son más de 300 familias que dependen de la empresa y simplemente no la dejan laborar”, expresó Espinoza a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

De acuerdo con la representación legal de la empresa, desde el 14 de septiembre de 2026 la Secretaría de Movilidad y Transporte comenzó a realizar operativos que, según aseguran, estaban dirigidos contra sus unidades.

Espinoza relató que sostuvo una conversación con la titular de la dependencia, quien le habría dicho que quería la Vía Atlixcáyotl libre. Indicó que la funcionaria le mencionó que podía conseguirles otro lugar para operar, pero que la vía debía quedar despejada por “órdenes de más arriba”.

Filas de hasta hora y media: las consecuencias para usuarios de Atlixco e Izúcar

Palalia’s Tours también señaló que ha solicitado los permisos necesarios para brindar el servicio. Sin embargo, manifestó que desde la Secretaría de Movilidad y Transporte le han puesto trabas para obtenerlos.

Ante esta situación, el representante legal hizo un llamado directo al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para que revise el caso e intervenga.

A la problemática se suma la afectación a los usuarios que viajan de la ciudad de Puebla a Izúcar de Matamoros y Atlixco. Debido a esta situación, deben esperar entre una hora y una hora y media para abordar una unidad.