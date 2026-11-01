VIDEO: Los dejan helados: Así saquearon heladería en Cholula, Puebla

Un par de sujetos fueron captados en video mientras cometían el saqueo de una heladería en San Andrés Cholula, en el estado de Puebla.

Captan en video robo a heladería en San Andrés Cholula

Una cámara de seguridad instalada en el local grabó el instante en el que dos hombres, con cubrebocas, sudaderas y gorros en la cabeza, entraron a una heladería y sacaron una máquina.

🍦 Una heladería fue saqueada durante la madrugada en pleno centro de San Andrés Cholula. Cámaras de videovigilancia del establecimiento captaron el momento en que ocurrió el robo.



🚨 Ante este hecho, ciudadanos exigen a la alcaldesa Lupita Cuautle atender la inseguridad que,… pic.twitter.com/Kq1rVHtexK — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) November 1, 2026

En las imágenes se aprecia a dos sujetos cargando una máquina de helado suave y sacándola del local, el cual tiene la cortina metálica completamente abierta alrededor de las 4:00 horas del viernes 30 de octubre de 2026, de acuerdo con las imágenes difundidas en el video de la cámara de seguridad.

Vecinos exigen mayor seguridad tras asalto en el centro de San Andrés Cholula, Puebla

Hasta el momento, las autoridades no han revelado si hay detenidos por este robo. Mientras tanto, los habitantes exigen a la alcaldesa de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, mejorar las condiciones de seguridad, ya que este suceso ocurrió en pleno centro de la ciudad.

