Hombre halla panal de abejas de cuatro metros en su casa

En redes sociales impactó el video de un panal de abejas que medía cuatro metros y llevaba dos años pegado a la pared de madera de una casa en Brisbane, Australia.

Ante el riesgo que representaba el gigantesco panal, el dueño de la casa llamó a Paul Wood, un apicultor de 62 años de edad, para que lo ayudara a resolver el problema y quitara la colmena de abejas de su hogar.

Wood señaló que cuando vio el panal supo que se encontraba frente a un gran reto y agregó que las abejas llevaban cerca de dos años de haber construido su colonia ahí.

A pesar de las imágenes, el apicultor insistió en que estos animales son “pequeñas criaturas agradables” y que las personas no deben asustarse cuando las encuentren a su alrededor.

El experto explicó que normalmente las abejas se reproducen en la primavera y buscan construir su hogar en árboles huecos, pero cuando no pueden hallar uno se meten a las paredes o techos de las casas.

Qué hacer si hay un panal de abejas en tu casa

En los últimos años se lanzaron alertas para cuidar a las abejas, pues fueron catalogadas como especie en peligro de extinción; por lo que especialistas crearon campañas para salvarlas, pues estos pequeños insectos son importantes para la conservación de la vida en el planeta.

Organizaciones como "Save the bees", "Abeja Negra", "Efecto Colmena" y "Milén" compartieron una serie de consejos para aplicar en casa en caso de encontrar un panal de abejas.

Lo primero que propusieron fue marcar un perímetro de seguridad que mida entre 1.5 y dos metros en la zona donde se encuentra el panal. El perímetro se puede hacer colocando un cordón o letreros de alerta para evitar que las personas se acerquen al lugar.

En caso de tener mascotas, hay que mantenerlas alejadas del panal pues podrían inquietar a las abejas y ocasionar que ataquen.

Finalmente, deberán contactar a un experto para retirarlo de la casa y reubicarlo en un lugar seguro para las abejas y las personas.

Entre los meses de abril a septiembre es más frecuente ver panales de abejas, pues aprovechan las temperaturas de verano para poder formar su enjambre.