Así fue el funeral del papa emérito Benedicto XVI en el Vaticano

En el Vaticano este miércoles fue cerrada al público la capilla ardiente donde permaneció el papa emérito Benedicto XVI durante tres días.

Estimaciones de la policía, unas 200 mil personas acudieron a la Santa Sede durante los días lunes, martes y miércoles, para externar respeto al Papa emérito Benedicto XVI.

Benedicto XVI fue sacado de la Basílica de San Pedro

Ya este jueves, antes de las nueve de la mañana, tiempo de Roma, fue sacado de la Basílica de San Pedro y colocado ante el altar en la plaza mientras los cardenales vestidos de rojo observaban, mientras que el secretario de Benedicto XVI, el arzobispo Georg Gaenswein, se inclinó y besó un libro de los Evangelios que se dejó abierto en el ataúd para la celebración de la misa exequial.

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Los fieles comenzaron a llegar cinco horas y media antes del servicio para el teólogo alemán que hizo historia al retirarse.

El Papa Francisco llegó en silla de ruedas

En el Vaticano el Papa Francisco llegó en una silla de ruedas para presidir la misa fúnebre en la Plaza de San Pedro de su predecesor, el papa emérito Benedicto XVI, quien murió el sábado pasado a la edad de 95 años.

Unos 100,000 devotos dieron último adiós a Benedicto XVI

Estimaciones de la policía, 100 mil devotos se reunieron para la ceremonia de dos horas pronunciada en latín, inglés, italiano y español.

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Es la primera misa de réquiem por un papa muerto presidida por uno vivo en 200 años y celebrada frente a la Basílica de San Pedro.

Reyes de Bélgica y de España en el funeral del papa emérito Benedicto XVI

Asistieron delegaciones oficiales de Italia y de Alemania, ciudad natal de Benedicto, así como el rey y la reina de Bélgica, la reina de España y unos 13 jefes de estado o de gobierno, que asistieron a título personal.

La mayoría de los países están representados por sus embajadores ante el Vaticano.

Está muy lejos del último funeral papal en 2005, cuando docenas de reyes, presidentes y primeros ministros se unieron a más de un millón de personas que inundaron las calles alrededor del Vaticano para presentar sus respetos al carismático predecesor de Benedicto XVI, Juan Pablo II.

Al concluir los funerales, el féretro del papa Emérito Benedicto XVI se detuvo un momento frente al Papa Francisco, quien colocó su mano derecha en el féretro para orar por su eterno descanso.

Benedicto XVI trasladado a las grutas vaticanas

Posteriormente el cuerpo de Benedicto XVI fue trasladado a la Basílica de San Pedro y posteriormente a las grutas vaticanas para su entierro.

En forma privada, el Vaticano informó que se colocó una cinta alrededor del féretro, con sellos del capítulo de San Pedro, de la casa pontificia y de la oficina de las celebraciones litúrgicas.

Luego, el ataúd de ciprés se colocó dentro de un ataúd de zinc más grande que fue soldado y sellado.

El féretro de zinc fue colocado a su vez en una caja de madera e instalado en el lugar que antes ocupaba, hasta la beatificación, el féretro de san Juan Pablo Segundo.

El papa emérito Benedicto XVI considerado uno de los más grandes teólogos del siglo 20

Joseph Ratzinger, quien murió el 31 de diciembre a los 95 años, es considerado uno de los más grandes teólogos del siglo 20 y pasó su vida defendiendo la doctrina de la iglesia.

Pero pasará a la historia por un acto singular y revolucionario que cambió el futuro del papado: se retiró, el primer Papa en seis siglos en hacerlo.

