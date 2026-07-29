“Es un milagro": Virgen de Guadalupe queda intacta tras choque de autobuses en Monterrey

Después de la catástrofe por el choque de un autobús de turismo y un camión urbano de la Ruta 1 Pilares en Monterrey, Nuevo León, entre el concreto y tabiques destruidos y fierros retorcidos, una pintura de la Virgen de Guadalupe quedó intacta en el mismo muro donde chocó el camión.

Choque de camión en Monterrey deja al menos 10 heridos

El incidente sucedió en el cruce de las calles Villagrán y Arteaga el 28 de julio de 2026, cuando la unidad de turismo se quedó sin frenos y terminó por chocar contra cuatro vehículos estacionados y el camión de servicio urbano.

El accidente dejó al menos 10 heridos, entre los cuales están los dos choferes y un peatón que quedó prensado.

🙏🚍 Una imagen de la Virgen de Guadalupe llamó la atención tras el fuerte accidente registrado en el Centro de Monterrey.



Luego del choque entre un camión urbano de la Ruta 1 Pilares y un autobús de Transpais en el cruce de las calles Villagrán y Arteaga, una pintura religiosa… pic.twitter.com/fTVX3Tzi3C — INFO7MTY (@info7mty) July 28, 2026

Testigos aseguran que imagen de la Virgen quedó intacta tras el impacto

Al ver la imagen religiosa sin daños, algunos testigos asociaron lo ocurrido con un milagro. Mario Sandoval, una de las personas que presenció el accidente dijo a Azteca Noticias que es posible que el peatón lesionado hubiera sufrido un impacto en la cabeza, “pero gracias a Dios, no hubo muertos. Gracias a Dios, a la Virgen de Guadalupe”.

La pintura de la Virgen permanece en la misma pared donde quedó prensado el vehículo, muy cerca del punto donde también rescataron al conductor y al peatón. La imagen religiosa forma parte del movimiento “La Virgen en Todos Lados”, dedicado a renovar bardas de la ciudad con murales de la Virgen.

Por su parte, Ángela García, otra testigo, consideró que se trata de un milagro. “Es un milagro. La Virgen siempre está donde quiera, ella es la madre de todos. Es lo bueno, que quedó intacta. No fue más que otra cosa que un milagro”, reiteró. También recordó el caso de la higuera de la Virgen de Guadalupe arrastrada por el huracán “Alex” en julio de 2010, y encontrada posteriormente en el cauce del río Santa Catarina 10 años después.

Con información de Julieta Guevara.