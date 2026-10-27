¿Hay bloqueos mañana 27 de octubre? Esto se sabe del paro nacional de transportistas y agricultores

Luego de los bloqueos de transportistas registrados en diferentes estados del país este lunes 26 de octubre, muchas personas se preguntan si el paro nacional continuará para este martes 27.

A esto se suma el bloqueo de agricultores que estaba previstó realizarse para mañana, en al menos 10 estados con representación de la Confederación Agropecuaria de México.

¿Habrá bloqueos en carreteras mañana 27 de octubre?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una lista oficial de carreteras que permanecerán cerradas mañana, ni horarios confirmados para posibles bloqueos.

Sin embargo, durante este lunes se reportaron manifestaciones y afectaciones en autopistas, casetas de cobro y otros puntos carreteros.

Las organizaciones del autotransporte anunciaron que el paro nacional se mantendría indefinido hasta que sus demandas fueran atendidas o alcanzaran acuerdos con las autoridades.

Aunque representantes de distintas organizaciones sostuvieron reuniones con la Secretaría de Gobernación (Segob), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), señalada como una de las convocantes del paro, no participó en dicho encuentro.

¿Habrá bloqueo de agricultores este martes 27 de octubre?

La Confederación Agropecuaria de México anunció la suspensión de bloqueos que tenían previstos realizarse a las 9:00 de este martes 27 de octubre en 10 estados del país, incluyendo el Estado de México (Edomex), Guanajuato, Michoacán.

Mauricio Pérez Cabrera, presidente de la organización, informó que la decisión se tomó después de una reunión con autoridades federales, en la que se registraron avances en las negociaciones entre agricultores.

Aunque el dirigente reconoció que los avances son limitados, señaló que existe disposición para continuar las conversaciones, por lo que este 27 de octubre NO habrá movilizaciones de agricultores.

¿Qué carreteras fueron afectadas por el paro de transportistas este lunes?

Durante el lunes 26 de octubre se reportaron bloqueos y cierres parciales en distintos puntos del país, incluyendo los principales accesos a la CDMX.



México-Pachuca

México-Toluca

México-Querétaro

México-Cuernavaca

México-Puebla

Ciudad Mendoza-Córdoba

Cuacnopalan-Oaxaca

Tehuacán-Oaxaca

Río Bravo-Reynosa, Tamaulipas

Ciudad Mante-Ciudad Valles

Se tiene reporte de que al menos 19 estados del país se sumaron al paro nacional de transportistas. Por lo que se espera que las movilizaciones continúen este martes, ya que hasta el momento CANACAR no ha anunciado un acuerdo definitivo con las autoridades federales.