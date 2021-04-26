VIDEO: Pasajeros se pelean en el aeropuerto de Miami

Al menos siete personas protagonizaron una pelea en una de las salas de espera del Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos, ocurrida la noche de este domingo.

Medios locales indicaron que los hechos se registraron en la puerta D-14 De America Airlines del aeropuerto de Miami, cuando hombres y mujeres comenzaron a golpearse.

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Testigos declararon que la pelea habría iniciado presuntamente por los lugares en el avión, aunque la policía de Miami declaró que desconocía el motivo por el cual las seis personas se golpearon en la sala de espera.

En varios videos, tomados por otros pasajeros, se observa que hay dos grupos de personas que se golpean, incluidas mujeres. Uno de ellos está cerca de los mostradores de la sala de espera, mientras que el otro grupo se ubicó por los asientos.

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Cuando se desarrolla la pelea, varios pasajeros les gritan que se separen; otros piden llamar a seguridad del aeropuerto de Miami: “¡Detenganse, chicos!”, “¡Seguridad!” “¡Vamos, deténganse!”, se escucha en el video que de inmediato se viralizó en redes sociales.

Detienen a uno por pelea en aeropuerto

De inmediato llegó la policía para separar a todos los involucrados, pero sólo detuvo a un joven de 20 años, identificado como Jameel Tremain, por alterar el orden público.

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Medios locales indicaron que las víctimas de la pelea no quisieron presentar cargos contra quienes los golpearon en el aeropuerto de Miami.

Más tarde, las autoridades de Miami informaron que la pelea inició porque el agente de la puerta de embarques les dijo a los acusados que no había asientos suficientes de reserva en el vuelo de Chicago.

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