SRE anuncia nueva oficina para tramitar el pasaporte en CDMX; abrirá los domingos

¿Buscas una oficina que abra los domingos porque no tienes tiempo entre semana? La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la apertura de un nuevo centro para tramitar el pasaporte en CDMX, lo mejor de todo es que operará en días que no son habituales, pues pretende ayudar a todos aquellos que busquen obtener el documento.

Actualmente, en México se ubican 45 oficinas; sin embargo, la capital tiene múltiples sucursales en distintas alcaldías, como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Coyoacán y las oficinas de enlace en la Zona Metropolitana, a las que diariamente acuden cientos de ciudadanos, pero, ¿en dónde estará la nueva locación?

¿Dónde está la nueva oficina de pasaportes?

¡Atención! A través de la cuenta de Twitter de la SRE, la oficina se localizará en el Parque Tepeyac, específicamente en la avenida Ing. Eduardo Molina 6730, Granjas Modernas de la Gustavo A. Madero, con esto se da la oportunidad de que las personas acudan en un horario de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.

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Próximamente, ¡la @SRE_mx te recibirá en sus nuevas instalaciones!#NuevoPasaporte

👇 pic.twitter.com/wsRKle30cT — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 25, 2023

¿Cuándo abrirá la nueva oficina de pasaportes CDMX?

Se espera que la nueva oficina de pasaportes comience a dar servicios a partir del próximo 2 de agosto, por lo que, si estas interesado es importante comenzar a consultar la disponibilidad de citas, al apartarse deberás llevar los siguientes documentos, aunque, en caso de que sea renovación tienes que agregar uno extra.



Original y copia certificada del acta de nacimiento.

Identificación oficial.

CURP.

Comprobante de pago de acuerdo a la vigencia que se solicitó.

Pasaporte antiguo (en caso de renovación).

¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en 2023?

Año con año la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) modifica los precios del pasaporte mexicano, para este 2023 aumentó de 60 a 250 pesos, aunque esto depende de la vigencia, puede ser de tres, seis y 10 años, estos son los costos:

