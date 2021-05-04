De la pasarela a la calle: la modelo Loni Willison ahora es indigente

La vida da muchas vueltas y prueba de ello es el caso de la modelo Loni Willison, quien pasó de ser una de las mujeres más cotizadas en el mundo de la moda a una indigente que sobrevive con comida que encuentra en la basura en Estados Unidos.

Loni Willison era una famosa modelo de fitness, cuya última aparición fue en el año 2018, cuando en una entrevista dijo pasar por una situación personal sumamente difícil.

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La modelo se había casado con el actor Jeremy Jackson, quien destacó en la serie Guardianes de la Bahía (Baywatch 7), pero después de dos años de matrimonio se divorciaron y Loni Willison protagonizó un escándalo cuando fue desalojada del departamento donde vivía.

Tras dicho episodio, la modelo de 37 años de edad, se sumergió en el alcohol y el consumo de las metanfetaminas, aunado a problemas de salud mental.

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Medios locales descubrieron recientemente la situación por la que estaba pasando Loni Willison y la buscaron para conocer más acerca de su condición.

Con una apariencia descuidada y sin algunos dientes, periodistas encontraron a Loni Willison empujando un carro de supermercado donde tiene sus pertenencias.

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Al ser entrevistada, la exmodelo aseguró no necesita ayuda y que no ha hablado con su expareja Jeremy Jackson, ni con amistades o familia.

“No he hablado con Jeremy (Jackson). No quiero hablar con mis amigos, me siento bien. No quiero que nadie me ayude. Puedo vivir sola. Tengo todo lo que necesito aquí. A nadie le importa realmente”.

Baywatch star Jeremy Jackson's homeless ex-wife Loni Willison is seen for first time in 2 years living on the streets of Venice, California. Loni, who once graced the cover of Australia's Glam Fit magazine, looked to be missing several teeth had her hair styled into a pixie cut pic.twitter.com/kZhgvMc1GL — Lilian Chan (@bestgug) October 18, 2020

Loni Willison y su relación con Jeremy Jackson

Ahora la exmodelo, quien apareció en la portada Glam Fit de Australia, vaga en las calles Santa Mónica, Estados Unidos desde hace al menos tres años, luego de que fue desalojada de su departamento porque no pagó los impuestos.

De acuerdo con algunas versiones, la exmodelo y también actriz habría tenido problemas de dinero y su divorcio con Jeremy Jackson no terminó del todo bien, incluso hay quienes aseguran que la maltrataba y le quitó todo cuando se separaron.

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Aunque amigos y familiares de Loni Willison, quien salió en series como The Office y en Nickelodeon, intentaron ayudarla, aseguran que se negó recibir rehabilitación.

“Recibo dinero aquí y allá, hay comida en los contenedores y cerca de las tiendas. Hay mucho aquí”, declaró la exmodelo.

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