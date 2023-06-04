Este es el paso a paso para utilizar las urnas electrónicas en el marco de las elecciones 2023 que se realizan en Edomex y Coahuila este domingo 4 de junio. Cabe destacar que solamente en el Estado de México es donde se implementa este tipo de voto.

Las urnas electrónicas que se emplearán son las 7.0, compuesta por dos módulos: el módulo de votación y el módulo de impresión. El peso de ambos es de 7.5 kilogramos. Cuenta con un mecanismo de operación por tarjetas, una para iniciar la operación y otra para que la o el votante pueda emitir su voto.

La candidata Alejandra del Moral emitió su voto en urna electrónica, mientras que la morenista Delfina Gómez lo hizo en una casilla normal.

Conoce paso a paso el proceso de votación de la #UrnaElectrónica versión 7.0, que estará en operación, de manera vinculante, en las #Elecciones2023MX del #Edomex. https://t.co/xC6lMCSIrH pic.twitter.com/LyxSX9GoMg — @INEMexico (@INEMexico) March 20, 2023

¿Cómo se hace el voto electrónico en Edomex y Coahuila 2023?

En la modalidad de prueba piloto se utilizarán 238 urnas electrónicas en las elecciones 2023, para Edomex se implementarán 164.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, esta medida garantizará un voto rápido, seguro, libre y secreto. Estos son los paso a paso para hacer el voto electrónico en las elecciones 2023 en Edomex:

Acudir con la credencial para votar

Una vez corroborada la identidad, los funcionarios de casilla te darán la tarjeta llave que habilita la urna electrónica y permite realizar el voto.

y permite realizar el voto. Se tendrá que introducir la tarjeta llave a la urna electrónica e inmediatamente aparecerá la boleta electoral.

e inmediatamente aparecerá la boleta electoral. Se deberá seleccionar una de las opciones que aparecen en pantalla y dar click en el botón de "votar".

Después de votar se deberá confirmar la elección.

La urna electrónica imprimirá un testigo que almacenará para que pueda cotejarse con el acta de cierre de votación que emita la urna.

imprimirá un testigo que almacenará para que pueda cotejarse con el acta de cierre de votación que emita la urna. Es importante retirar la tarjeta y regresarla a los funcionarios de casilla, quienes te regresarán tu credencial para votar marcada y colocarán tinta indeleble en el pulgar.

Con el voto electrónico se podrán tener resultados el mismo día de las elecciones 2023, el domingo 4 de junio, lo cual indicaría un proceso mucho más rápido, clara y transparente, de acuerdo con el INE.