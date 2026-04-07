Patinadores en autopista México-Pachuca: video genera molestia por la imprudencia

Un grupo de patinadores fue captado sobre el carril derecho de la autopista México-Pachuca, una de las vialidades más transitadas del Estado de México.

El momento fue grabado por un motociclista, quien no dudó en reclamarles por la imprudencia, ya que no solo ponían en riesgo su propia vida, sino también la de otros automovilistas.

En el video, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, se observa cómo los patinadores avanzan entre vehículos sin ningún tipo de protección o señalización.

¿De dónde a dónde patinaron los jóvenes?

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, el recorrido comenzó en la zona de Tlalnepantla y se extendió hasta Ecatepec.

Patinadores al filo del peligro en la México‑Pachuca 🛼



Así fueron captados deslizándose sobre el carril derecho de la autopista México‑Pachuca, mientras un motociclista los grababa y reclamaba por el riesgo que implicaba su recorrido de Tlalnepantla a Ecatepec sin… pic.twitter.com/nyoRC76ATT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

Lo más preocupante es que lo hicieron sin ningún tipo de abanderamiento o apoyo de seguridad, lo que incrementa el riesgo de un accidente grave.

¿Es legal patinar en autopistas en México?

Este tipo de actividades están prohibidas en autopistas y vías de alta velocidad. Las autoridades pueden aplicar sanciones que van desde multas de hasta dos mil pesos, hasta la retención del equipo de patinaje.

Estas medidas buscan evitar accidentes, ya que este tipo de vialidades no están diseñadas para peatones ni actividades recreativas.

¿Por qué es peligroso patinar en una autopista?

Patinar en una autopista representa un riesgo alto por varias razones:

Los vehículos circulan a alta velocidad

No hay espacios seguros para maniobrar

Los conductores no esperan encontrar personas en la vía

Un error puede provocar accidentes graves

En este caso, aunque el riesgo fue evidente, no se reportó que los jóvenes hayan sido infraccionados por elementos de seguridad.

Recomendaciones para evitar riesgos en vialidades

Para evitar este tipo de situaciones, es importante:

Practicar patinaje solo en zonas permitidas

Evitar autopistas y avenidas de alta velocidad

Seguir las normas de tránsito

Usar equipo de protección

La seguridad siempre debe ser prioridad, ya que este tipo de acciones no solo puso en riesgo sus propias, sino la de cualquier otro automovilista con algún accidente fatal.

