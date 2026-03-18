¿Por una foto? Turista irrumpe en recinto de hipopótamo en zoológico de Tailandia; esto les costó su imprudencia

Un acto de imprudencia captado en video ha generado preocupación internacional, esto luego que un turista ingresara al recinto de un hipopótamo pigmeo en un zoológico abierto en la localidad de Chonburi, en Tailandia.

El viral incidente, cuya intención fue la de tomar fotografías y grabar videos del animal, provocó una rápida reacción de las autoridades del zoológico, que reiteraron que estos animales, aunque parezcan tranquilos, pueden ser altamente peligrosos.

¿Qué ocurrió dentro del zoológico de Tailandia?

De acuerdo con reportes locales, el hombre saltó la barrera de seguridad e ingresó directamente al espacio del animal, ignorando las normas del lugar. Testigos y videos difundidos en redes sociales muestran cómo el hombre se acerca al hipopótamo para obtener imágenes, poniendo en riesgo su vida y la del animal. Medios locales señalaron que después de unos momentos, el personal del zoológico intervino rápidamente y el individuo fue detenido por las autoridades, sin que se reportaran personas lesionadas.

🇹🇭 CCTV captured the moment a Thai content creator entered the enclosure of the pygmy hippo Moo Deng this evening while staff were occupied



Khao Kheow Open Zoo confirmed Moo Deng was unharmed. The man was apprehended and handed over to police. pic.twitter.com/MjVF6YIkVI — Planet (@zaibi0117) March 18, 2026

¿Por qué los hipopótamos son considerados peligrosos?

Especialistas y organismos como el World Wildlife Fund (WWF) advierten que los hipopótamos son uno de los animales más peligrosos de África, además de que son los responsables de cientos de incidentes cada año.

Aunque el ejemplar involucrado es un hipopótamo pigmeo, una especie más pequeña que otras especiaes, sigue siendo un animal salvaje con comportamiento impredecible. Expertos señalan que estos animales pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazados o invadidos.

El auge de redes sociales y la búsqueda de contenido viral han llevado a algunos visitantes a romper reglas básicas de seguridad en zoológicos y reservas naturales. Autoridades del zoológico reiteraron que ingresar a recintos de animales está estrictamente prohibido, ya que pone en riesgo tanto a humanos como a las especies protegidas.

Este caso vuelve a encender el debate sobre el comportamiento de los visitantes en espacios naturales y el impacto de las redes sociales en decisiones impulsivas. Respetar las normas no solo protege la vida humana, sino también la de animales que forman parte de programas de conservación; ¿hasta qué punto la búsqueda de una foto o video vale poner en riesgo la vida?