¡Imprudencia al volante! Momento en que camioneta embiste a dos motociclistas en Tabasco

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos mujeres fueron embestidas por una camioneta en la carretera Cárdenas–Paraíso de Huimanguillo, Tabasco, luego de que un motociclista cruzara la avenida de forma imprudente.

En el fatal accidente, una camioneta perdió el control e invadió el carril en sentido contrario, justo cuando las dos mujeres pasaban a bordo de la motocicleta.

Captan doble accidente en Huimanguillo, Tabasco: mujeres pierden la vida

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 13 de marzo, cuando una cadena de imprudencias provocaron la muerte de dos mujeres presuntamente identificadas como: Elizandra Alvarado y Zulemi Santiago Méndez. Esta última, madre de cinco hijos.

El video muestra como un motociclista se incorpora sobre el bulevar Walter Herrera, sin siquiera hacer el alto preventivo. En ese momento, una camioneta blanca también cruza, por lo que golpea el costado de la unidad, causando el primer accidente.

Esto hace que la conductora de la camioneta pierda el control y derrape sobre el carril en sentido contrario, embistiendo de manera brutal una moto, en la que viajaban las dos mujeres sin casco.

Debido al fuerte golpe, las víctimas pierden la vida de inmediato. Mientras qué el causante del choque logra ponerse de pie, aunque la unidad se ve completamente destrozada.

📽️ VIDEO REVELA LA VERDAD TRAS EL ACCIDENTE EN TABASCO 🚨🏍️ #Tabasco // Nuevas imágenes revelan que la conductora señalada por el accidente en Huimanguillo no fue la responsable directa. El video muestra cómo un motociclista se atravesó repentinamente, provocando que la… pic.twitter.com/smFHsj1pz5 — El Dato Noticias Morelos 📰 (@eldatomx) March 16, 2026

¿Hay detenidos por el accidente en Huimanguillo, Tabasco?

Minutos después de la tragedia, la conductora de la camioneta fue puesta a disposición de las autoridades, en primera instancia por homicidio culposo.

No obstante, internautas piden que también se investigue al joven de la motocicleta, ya que el primer golpe habría sido a causa de su imprudencia para cruzar.

Piden justicia para Zulemi: madre que murió en el accidente

Tras el terrible accidente en la carretera Cárdenas-Paraíso, los cuerpos de ambas mujeres fueron veladas en medio de lágrimas y reclamos de justicia.

La familia de Zulemi acusa que la conductora quedó libre tras pagar una fianza y usar presuntamente sus influencias. A pesar de esto, las autoridades no han dado a conocer el avance de las investigaciones.

Medios locales dieron a conocer que la joven era recién egresada de Ingeniería Agrónoma, además de ser madre de cinco hijos, quienes hoy quedan en orfandad a causa de una imprudencia.