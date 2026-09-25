“El Niño” amenaza a los peces: ¿Qué pasa en el mar y qué especies son afectadas?

¿Cuáles son los efectos de "El Niño" en los peces? El pasado 17 de septiembre de 2026 se reunieron los representantes de las instituciones que conforman el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN).

El propósito del encuentro fue evaluar la evolución de las condiciones oceanográficas, atmosféricas, meteorológicas, hidrológicas y biológico-pesqueras, principalmente en Ecuador.

¿Qué dice el informe sobre los efectos de "El Niño" en los peces?

De acuerdo al informe del CN-ERFEN, el calentamiento del océano provocado por el fenómeno de El Niño puede modificar las condiciones en las que se desarrollan y distribuyen diferentes especies marinas.

El aumento de la temperatura del agua está acompañado por una menor concentración de nutrientes y anomalías negativas de clorofila-a en buena parte del área oceánica.

De acuerdo con las previsiones del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), si el calentamiento continúa, podrían presentarse cambios importantes en la disponibilidad de varias especies.

🌊 El Niño continúa fortaleciéndose



El CN-ERFEN presenta el Resumen Técnico Nro. 09-2026, con las condiciones actuales del océano y la atmósfera, así como las perspectivas para Ecuador.



📌 Conoce los principales indicadores y posibles efectos del evento en el país.#Inocar pic.twitter.com/djzsZgbNDU — INOCAR (@inocarec) September 19, 2026

Sin embargo, se aclara que la respuesta de los recursos pesqueros también estará relacionada con el estado de las poblaciones y con la evolución que tenga el calentamiento del océano.

¿Qué especies de peces podrían disminuir por "El Niño"?

Entre los recursos que podrían registrar una menor disponibilidad se encuentran varios peces pelágicos pequeños.

Se menciona específicamente a la macarela, pinchagua, chuhueco y las sardinas, para las cuales se anticipan posibles reducciones importantes en las capturas si persisten las condiciones cálidas observadas en el Pacífico.

El atún bigeye también tendría una posible reducción considerable en su disponibilidad, mientras que el aleta amarilla podría desplazarse hacia aguas más profundas.

¡El Niño amenaza con llegar con fuerza!



El fenómeno podría alcanzar una intensidad muy fuerte entre finales de 2026 y principios de 2027, provocando lluvias, incendios y riesgos para la salud.



La OPS advierte sobre sus posibles consecuencias.https://t.co/U5G3W6Nrz6 pic.twitter.com/Z297BzVy85 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2026

¿Cuánto podría disminuir la disponibilidad de atún?

Se estima que la disponibilidad del atún bigeye podría reducirse entre 30% y 50% si continúan las condiciones de calentamiento.

Mientras que en el caso del atún aleta amarilla, el informe no establece un porcentaje de reducción, sino que indica que tendería a encontrarse a mayor profundidad.

¿Qué especies podrían aumentar con "El Niño"?

El barrilete podría presentar un incremento en su disponibilidad bajo las condiciones asociadas con El Niño, además del camarón marino y dorado.