¡Crimen pasional en la ZMG! Hombre es apuñalado por su compañero de trabajo tras pelea por una mujer en Guadalajara

Un hombre de 25 años de edad fue atacado con arma blanca por uno de sus amigos y compañeros de trabajo en calles del municipio de Guadalajara, Jalisco, tras una pelea por una mujer; la víctima quedó tendida en la banqueta.

El sujeto presenta una herida en el área del abdomen, por lo que fue trasladado a un puesto de socorro para recibir una mejor atención médica y descartar alguna lesión interna.

Al parecer, los involucrados se encontraban en el lugar tomando algunas bebidas alcohólicas.

Por su parte, el agresor, quien es compañero de la víctima, fue detenido por los mismo vecinos de la zona, por lo que las autoridades municipales lo aseguraron para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue atacado con un 4rm4 blanca después de una riña. La agresión se registró sobre la calle Milo y Garbanzo en la Col. La Nogalera, tras los hechos un, un sujeto fue detenido por la Policía de Guadalajara.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_ ) pic.twitter.com/trmo4yd04v — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 2, 2026

¡En plena calle! Auto se incendia por corto circuito en Zapopan; no hay heridos

En las primeras horas de este 2 de abril 2026, se reportó el incendio de un auto en calles de la colonia La Tuzania, en el municipio de Zapopan, Jalisco; llamas consumieron el carro en su totalidad.

Al parecer, el vehículo circulaba de manera normal, cuando el conductor tuvo que detenerse al notar que salían llamas en el área del motor, como puso salió del auto, mientras el fuego se propagaba por toda la unidad. Un cortocircuito habría ocasionado el incendio.

El incendio no dejó personas lesionadas. Elementos de bomberos lograron controlar las llamas.

La policía vial acudió al lugar de los hechos para quedarse a cargo del papeleo correspondiente.

🔴 #IMPORTANTE | Un vehículo se incendió tras un presunto cortocircuito en la lateral de Periférico, a la altura de la Col. La Tuzanía, en Zapopan. Autoridades ya atienden el siniestro. 🔥🚗



Con información de: Diego García. pic.twitter.com/GKdB9JVN9A — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 2, 2026

Hombre es atacado con un machete en San Pedro Tlaquepaque

Un hombre en situación de calle fue atacado a machetazos tras una pelea en calles de la colonia Portillo López, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; fue trasladado de emergencia a un hospital.

La víctima presentó lesiones en la cabeza, además de una fractura en una de sus extremidades; se desconoce su actual estado de salud.

Según el hombre en situación de calle, un sujeto llegó hasta el lugar donde se encontraba la víctima y tras una discusión, comenzó a agredirlo a golpes y después con un machete; se desconoce el motivo de la pelea y agresión.

Elementos de la Fiscalía del Estado fueron notificados de los hechos y ya abrieron una carpeta de investigación para dar con el responsable del ataque a machetazos.

Auto se vuelca en calles de Zapopan y deja saldo blanco

Una aparatosa volcadura se registro en las calles de la colonia Los Girasoles, en el municipio de Zapopan; el vehículo fue reportado como pérdida total. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Al escuchar el fuerte impacto, vecinos de la zona salieron de sus casas y vieron una camioneta totalmente recostada sobre uno de sus costados, por lo que fueron ellos los que notificaron a las autoridades.

El conductor, que solo tuvo algunos golpes, señaló que otro vehículo le salió del paso, por lo que al tratar de esquivarlo chocó contra otro bolardo, lo que provocó la volcadura.

Por su parte, elementos de la policía vial llegaron al lugar del accidente y comenzaron a realizar el trámite correspondientes, mientras el dueño del vehículo notificaba a la aseguradora.