¡Ola de violencia en la ZMG! Balean a un hombre tras resistirse al robo de su auto en calles de Guadalajara

Un hombre de 35 años de edad, fue atacado a balazos tras un intento de asalto en calles de la colonia Oblatos, en el municipio de Guadalajara; la víctima fue trasladada a un hospital.

El intento de asalto ocurrió cuando el hombre llegaba a su casa y dos sujetos lo interceptaron para robar su vehículo, al resistirse, los delincuentes le dispararon en una de sus piernas.

La víctima se encuentra en condición regular de salud; sin embargo, fue trasladada a un puesto de socorro para recibir una mejor atención médica.

Cabe señalar, que a un par de cuadras del lugar del asalto, una tienda de abarrotes fue víctima de la delincuencia por dos sujetos con las mismas características de los que intentaron robar el auto. La

Fiscalía del Estado ha comenzado con las investigaciones.

¡Por imprudente! Vehículo se pasa la luz roja y provoca grave accidente en Guadalajara

En las primeras horas de este 1 de abril 2026, se registró un fuerte choque entre dos vehículos, uno de ellos de plataforma, en las calles de la colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Al parecer uno de ello se paso la luz roja del semáforo; los autos quedaron totalmente dañados.

Uno de los automóviles, en el que viajaban dos mujeres de 35 años, terminó sobre la banqueta, mientras que el auto de plataforma, en el que iban el chófer y una pareja quedó en la calle.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Los involucrados se quedaron en el lugar en espera de las aseguradores.

Elemento de la policía vial llegaron a l lugar de los hechos para realizar el papeleo correspondiente y así poder determinar las responsabilidades del incidente.

🔴 #IMPORTANTE | Un fuerte choque se registró sobre la Av. Hidalgo, al cruce con Mariano de la Bárcena, en la Col. Centro de Guadalajara. Dos vehículos se impactaron y uno de ellos terminó sobre la banqueta; afortunadamente, no se reportan lesionados. 🚗💥



Con información de:… pic.twitter.com/SnRPtUaEvF — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 1, 2026

Choque y volcadura provoca caos vial en la carretera Libre a Zapotlanejo

¡En pérdida TOTAL! Se reportó el choque y volcadura de dos autos sobre la carretera Libre a Zapotlanejo, a la altura del fraccionamiento Vista Real, en el municipio de Tonalá.. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Los primeros informes indican que uno de los vehículos salía del fraccionamiento, ubicado a un costado de la carretera, cuando al incorporarse a la vialidad, fue impactado por una camioneta pickup, ocasionando el percance.

El grave accidente provocó afectaciones viales en uno de los carriles de la carretera, en el sentido al ingreso al Área Metropolitana de Guadalajara,

Paramédicos y rescatistas acudieron al lugar de los hechos para atender a los dos hombres tripulantes del vehículo.

Por otro lado, elementos de la policía municipal se quedaron en la zona del accidente, abanderando el choque y a la espera del personal correspondiente para el comienzo del trámite legal.