Brutal golpiza deja a un hombre herido en Guadalajara, ZMG de noche

La tranquilidad nocturna del Parque Morelos, en el primer cuadro de Guadalajara, se vio rota por una violenta riña que dejó como saldo a un hombre de aproximadamente 35 años con lesiones de consideración en diversas partes del cuerpo.

De acuerdo con el testimonio del afectado, una discusión verbal con un grupo de al menos cinco personas escaló rápidamente a una agresión física. Los sujetos arremetieron de forma coordinada contra la víctima, causándole múltiples contusiones antes de dispersarse por las calles aledañas. Elementos de la Comisaría de Guadalajara y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle auxilio; sin embargo, en un giro inesperado, el lesionado decidió no proceder legalmente ni presentar cargos contra sus agresores, retirándose del lugar tras recibir la atención médica inicial.

Extraño incidente en Zapopan: Mujer huye y deja su auto en llamas

Un reporte de incendio de vehículo movilizó a los "tragahumo" de Zapopan en el cruce de Pedro Alarcón y la Avenida Inglaterra, en la colonia Jardines Vallarta. Testigos relataron una escena inusual: un automóvil circulaba ya con fuego en la estructura cuando la conductora detuvo la marcha, descendió de la unidad y huyó a pie con rumbo desconocido.

El fuego cobró tal fuerza que comenzó a propagarse hacia la vegetación de una vivienda cercana. Personal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan realizó maniobras de enfriamiento para evitar que el incendio alcanzara el interior del domicilio. Las autoridades ya investigan la propiedad del vehículo para determinar las causas del siniestro y el motivo por el cual la mujer decidió abandonar la escena.

Peligrosa combinación en Lázaro Cárdenas: Alcohol y falta de señalización

Un aparatoso choque se registró en la Avenida Lázaro Cárdenas, involucrando a un vehículo particular y una pipa de Parques y Jardines. Los primeros reportes indican que la pipa realizaba labores sin luces de emergencia o señalética adecuada, factor que se combinó con el presunto estado de ebriedad del conductor del automóvil compacto.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un choque en la Av. Lázaro Cárdenas en el municipio de Guadalajara.



Con información: Antonio Sánchez (@Asancheztv). pic.twitter.com/24vFCyX22w — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 27, 2026

El impacto generó una fuerte movilización de servicios de emergencia. Paramédicos atendieron al automovilista en el sitio, quien presentaba contusiones leves a pesar de lo aparatoso del golpe contra la pesada unidad. Agentes de vialidad realizaron los peritajes correspondientes para determinar la responsabilidad compartida entre la falta de medidas de seguridad de la dependencia municipal y la irresponsabilidad del conductor.