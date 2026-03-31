¡Terror en la ZMG! Hallan el cuerpo de un hombre en banqueta de Guadalajara; encuentran una piedra en el lugar

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, fue encontrado en la banqueta, frente a un establecimiento cerrado en las calles de la colonia San Juan Bosco, en el municipio de Guadalajara.

Al parecer, el hombre se encontraba tirado y con abundante sangre en la cabeza. Elementos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del sujeto.

En el lugar de los hechos, fue localizada una piedra, por lo que se presume que la víctima fue atacada con este objeto en múltiples ocasiones hasta quitarle la vida.

Personal de la Fiscalía del Estado tomó conocimiento del hecho, por lo que ya han comenzado las investigaciones para dar con los responsables.

El lugar de los hechos quedó al resguardo de las autoridades municipales para que se realice la investigación correspondiente. Cabe señalar que exactamente a las afueras donde sucedió el ataque hay cámaras de videovigilancia que podrán servir para esclarecer los hechos.

🔴#IMPORTANTE | Localizan a un hombre con una severa contusión en la cabeza, la víctima ya no contaba con signos vitales; los hechos se registraron sobre Federación y Ramón Blancarte, en la Col. San Juan Bosco en Guadalajara.



Con información: Diego García pic.twitter.com/DmWIA6oJ3R — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 31, 2026

Incendio colapsa estructura de una fábrica en Tonalá; hay comercios dañados

Durante la madrugada de este 31 de marzo 2026, una fábrica quedó totalmente consumidas por un incendio en las calles de la colonia Santa Paula, en el municipio de Tonalá, Jalisco. No se reportaron personas heridas.

Las fuertes llamas provocaron el colapso de la estructura de la fábrica, lo que alertó y asustó a los habitantes de la zona.

Elementos de bomberos acudieron al lugar de los hechos para combatir el fuego, afortunadamente el incendio no se propagó, por lo que únicamente causó daños en los negocios cercanos a la fábrica.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó el incendio. Por otro lado, el dueño del lugar está siendo buscado para una posible sanción.

Afortunadamente, tras los sellos no se reportaron personas lesionadas y será necesario enfriar en su totalidad del área afectada para evitar que las llamas puedan reavivarse.

🔴#IMPORTANTE | Una fábrica de tarimas quedó consumida por las llamas, los hechos se registraron sobre Benito Juárez y Porvenir en la Col. Santa Paula en Tonalá.



Con información: Diego García pic.twitter.com/NyHhVJlzch — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 31, 2026

Otro incendio en Jalisco consume la cochera de una vivienda

Un incendio consumió una casa en calles de la colonia Tlaquepaque, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. En la vivienda estaban un hombre y una mujer que, afortunadamente, no sufrieron lesiones.

Elementos de bomberos acudieron al lugar de los hechos y comenzaron a sofocar el fuego, el cual afectó la cochera y una de las habitaciones de la vivienda. Por momentos las llamas se complicaron, pues el fuego consumió material reciclaje y basura acumulada.

Vecinos de loa zona pidieron apoyo a las autoridades para entablar una comunicación con los habitantes de la vivienda, esto para evitar otro incidente similar.