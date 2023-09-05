PAN y PRI proponen nueva edad para recibir la pensión de adultos mayores

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, ofreció una conferencia en la que aseguró que propondrán una reducción de la edad para los beneficiarios de la pensión de adultos mayores, pero, ¿en qué consiste?

“El PRI, PAN y PRD tomarán decisiones conjuntas en todos los temas. Obvio que nosotros estamos a favor de la disminución de la edad para la pensión de adultos mayores”.

Los comentarios de Moreira le siguen a los del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien indicó que enviaría al legislativo una reforma para que la pensión fuera otorgada a personas de 65 años y no esperar hasta los 68.

“Expectativa de vida se ha reducido”: Moreira sobre apoyo en Pensión de Adultos Mayores

El político agregó que una de las motivaciones que lo llevaron a tomar dicha decisión es que la expectativa de vida se ha reducido en los últimos años y culpó a las autoridades sanitarias por la mala atención que dieron durante la pandemia por Covid-19.

“Estamos a favor, tenemos una razón: disminuyó la expectativa de vida por culpa de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Seguridad de este país disminuyó la expectativa de vida. ¿Y por qué por culpa de ellos? Por la mala atención en el Covid-19”, indicó.

Jucopo en @Mx_Diputados. Mucha chamba para el siguiente año legislativo. Por lo pronto, las sesiones serán los martes y miércoles. pic.twitter.com/sngWb6Tvr8 — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) September 4, 2023

¿Qué edad proponen el PRI y PAN para otorgar la pensión de adultos mayores?

Moreira subrayó que es importante disminuir la edad en los beneficios de la pensión de adultos mayores a 60 años, pues en ese momentos las personas se encuentran con mayores dificultades para enfrentar en la vida diaria.

“Además, entre 60 y 65 años se da el momento en donde hay más dificultad de los adultos para tener empleo o para recuperar el empleo”, consideró.

¿Cómo inscribir a un adulto mayor para que reciba la Pensión del Bienestar 2023?

Actualmente, las personas de 65 años pueden solicitar la Pensión para el Bienestar 2023 de una manera rápida y sencilla. Lo único que deben hacer es reunir la siguiente documentación:



Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto celular y de casa

Posteriormente, los beneficiarios deberán acudir a los módulos de la Secretaría de Bienestar más cercanos a su domicilio donde algún encargado te orientará para llevar a cabo tu proceso.