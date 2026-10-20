“Tráiganmelo, por favor, con vida": Pequeño graba VIDEO suplicando la liberación de su papá a integrantes de “La Nueva Familia Michoacana” luego de haber sido secuestrado con otros campesinos en la Sierra de Guerrero

Las súplicas de Víctor Atanacio, un niño de nueve años, han causado indignación tras difundirse en redes sociales. El menor pide con desesperación la liberación de su padre, Domingo Atanacio Quirino, privado de la libertad, presuntamente por “La Nueva Familia Michoacana”, desde el pasado 24 de septiembre en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Un comando armado, presuntamente ligado al grupo delictivo “La Nueva Familia Michoacana”, privó de la libertad a 11 trabajadores del campo en un ejido de la Sierra. Aunque el grupo fue liberando paulatinamente a mujeres, niños y, el pasado 16 de octubre, a seis campesinos más, algunos con severas huellas de tortura, Domingo Atanacio es el único que permanece desaparecido.