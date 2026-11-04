Perrita atropellada en la Asturias quedó tendida a mitad de la calle; así frenaron el paso para salvarla

Una perrita atropellada en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc movilizó a los servicios de emergencia, luego de quedar herida sobre el pavimento tras el paso de los autos. Quienes pasaban por la colonia Asturias vieron cómo el animalito, que vive en situación de calle y no tenía un dueño que viera por él, necesitaba ayuda urgente en el cruce de las calles Sur 88 y José Antonio Torres.

El rescate de emergencia a bordo de una motocicleta

Antes de que llegaran las unidades especializadas en fauna, una paramédico motociclista del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) tomó el reporte y aceleró hasta ese punto. Acostumbrada a atender personas en choques viales, la rescatista frenó su moto junto a la perrita atropellada y le brindó los primeros auxilios ahí mismo, a mitad de la calle.

La integrante del ERUM realizó una primera valoración médica para conocer a detalle el estado de salud del animalito y mantenerlo estable. Mientras la paramédico cuidaba que el ejemplar resistiera tras el golpe, los elementos de la Brigada de Vigilancia Animal avanzaban entre el tránsito de la zona para hacerse cargo del traslado.

Una perrita en situación de calle fue atropellada en el cruce de Sur 88 y José Antonio Torres, en la colonia Asturias, @AlcCuauhtemocMx 🐶💔 Una paramédico motociclista del ERUM le brindó los primeros auxilios mientras arribaban elementos de la Brigada de Vigilancia Animal. Vía: @AntonioHuitzil2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

¿A dónde llevaron a la perrita para curar sus heridas?

En cuanto los agentes de la Brigada de Vigilancia Animal arribaron a la esquina de Sur 88 y José Antonio Torres, recibieron el diagnóstico inicial de la paramédico. Con maniobras cuidadosas para no lastimarla más, el equipo colocó a la perrita dentro de una transportadora especial y la aseguró para sacarla del lugar del incidente.

Los uniformados llevaron al animalito directo al Centro de Rehabilitación de la propia Policía capitalina. Dentro de esta clínica, los veterinarios ya le dan la atención especializada que requiere para sanar sus lesiones y dejar atrás el susto que vivió en las calles de la Cuauhtémoc.

¿Qué hacer y dónde reportar a un animalito atropellado en la CDMX?

Para que los rescatistas lleguen rápido, ubica bien la calle, entre qué cruces se encuentra, la colonia y la alcaldía. Puedes pedir el apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal las 24 horas por cualquiera de estos medios:

Por teléfono: Marca directo a la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) al 55 5208 9898 o llama al 911 para levantar el reporte de emergencia.

En redes sociales: Envía un mensaje o publica el caso en X (antes Twitter) etiquetando a la cuenta @UCS_GCDMX, acompañado de una foto y la ubicación exacta.

Desde el celular: Entra a la aplicación Mi Policía para contactar a los oficiales del cuadrante más cercano a tu ubicación.