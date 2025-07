Cerca de las 15:00 horas aproximadamente de este miércoles, Joaquín iba en su motocicleta por la Ciudad de México (CDMX), pero en el camino a su trabajo, salvó a una perrita Chihuahua de ser atropellada cuando se encontraba entre los carriles y los automóviles del Periférico Sur.

Aquel joven de 39 años, y ortodoncista de profesión, evitó que esta pequeña resultara lastimada o perdiera la vida. Al rescate se sumaron otros motociclistas, quienes pusieron su granito de arena para que el animal no se les fuera, aunado a la colaboración de automovilistas que vieron lo que pasaba, hasta que lograron agarrarla entre todos, pero Joaquín la resguardó en su casa.

Perrita chihuahua se movía en zigzag en carriles de Periférico Sir

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con Joaquín, quien contó cómo fue el momento en que su amor por los animales y la ayuda de otros ciudadanos sumaron para que la perrita estuviera a salvo. La escena se desarrolló en los carriles centrales de Periférico Sur, una vialidad muy transitada en la CDMX, a la altura de la calle John F. Kennedy, colonia Isidro Fabela, alcaldía de Tlalpan.

“Salió de la nada de entre los carros, estaba zigzagueando entre los carros, varios conductores ayudaron a que el perrito se fuera orillando tal cual. Él solito, a través de una de las rampas que da de la lateral a los centrales, se metió y me fui en contrasentido.

“Estuve pitando el claxon y echando las luces, para que se detuvieran, porque al final de cuentas el perro es muy, muy chiquito. Entre varios motociclistas me ayudaron, eran como repartidores de diferentes cosas, me echaron la mano”, contó.

Joaquín comentó que para atraparla se acercaron a ella y le aventaron una sudadera encima y la agarró otro joven, pero recuerda que iba a morderlos porque estaba un poquito nerviosa, pero lograron que no regresara a los carriles y que lo atropellaran, pues “aun haciéndoles el alto, había gente que todavía tenía ese ímpetu de pasar”.

Buscan a dueños de perrita chihuahua rescatada en Periférico Sur

Joaquín comentó que a su parecer, la perra está en buen estado de salud y que tal vez se escapó de una casa en algún descuido, por lo que ha comentado que están en busca de la familia de esta pequeña, pero si no es posible que alguien lo reclame, él no descarta adoptarla.

“Me ofrecí como para llevarme al animalito y resguardarlo. Lo tengo en casa (...) se encuentra en perfecto estado de salud y bastante aseado. Quiero pensar que no lleva mucho tiempo en la calle. A lo mejor por un descuido de alguno de los vecinos de la colonia Isidro Fabela y estamos en búsqueda de la persona, pero si no, ver si se da la oportunidad de adopción para que alguien lo pudiera tener en su hogar”.

Aunque el rescate fue entre varios, dijo, comenzó a perseguirla para salvarla, como alguien que, comenta, ama a los animales. “Ya lo teníamos en la banqueta y se quería bajar, se bajó unas dos o tres veces y era difícil porque todos tratamos contenerlo, pero de pronto, le pasaron dos o tres carros cerca en ese momento”, recordó.

Joaquín tomó al animal y lo metió en una mochila para llevárselo. Vecinos que estaban cerca le proporcionaron rafia y sujeto los cierres para que no se abriera, pero que la pequeña estuviera cómodo y no se pusiera ansioso. Ahora buscan a sus dueños.