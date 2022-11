Abandonan a perritos en baldío cercado de Jalisco, uno murió

Encadenados, sin sombra, sin agua y casi sin comida; así abandonaron a dos perritos en un terreno en la calle Cleofas Mota de la colonia Álvaro Obregón en Tlaquepaque, Jalisco.

Uno de ellos, “Nube”, murió hace varios días, al parecer de hambre; “Luna” seguía ahí.

“Dejaron dos pero uno se murió como un mes o menos que cercaron vinieron que van a donar y los trajeron. Les da de comer cuando puede venir, y nosotros le aventamos comida al perrito”, describió una de las vecinas.

Los vecinos buscaron ayuda con rescatistas de animales, asi que “Luna” fue liberada, apenas si podía ladrar.

Luna tiene algunas heridas, fue llevada al veterinario para conocer su estado de salud y después buscarán una familia para ella.

“No tienen agua, no tienen comida, no tienen techo, no tienen nada, nos lo vamos a llevar a un refugio darlo en adopción”, aseguró Martha Ríos, rescatista animal.

Los vecinos avisaron al dueño que uno de los perros murió, pero ni así se apareció y ellos sufren con los malos olores.

“Es algo que no aguantamos es insoportable ha estado muy fuerte”, señaló la vecina.