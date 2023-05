El cantante mexicano,Peso Pluma, vive un momento de ensueño al convertirse en uno de los músicos más escuchados a nivel mundial con los “corridos tumbados”, por esa razón se ha ganado el corazón de sus seguidores, quienes lo han llevado a participar en el programa de televisión The Tonight Show con Jimmy Fallon; sin embargo, el intérprete de La bebé reveló que entre todos las alegrías que da la fama, ha tenido que lidiar con la depresión.

Peso Pluma inició su carrera musical a temprana edad cuando notó que escribir le causaba un gusto particular, de acuerdo a lo dicho por el mexicano lo que él hacia no eran cosas que personas de la misma edad pudieran realizar, por lo que comenzó a desarrollar su talento y plasmarlo en melodías.

“Yo escribía cómo me sentía, escribía un diario. Ya después me di cuenta que hasta rimaba, que las cosas que decía no eran cosas que gente de mi edad pudiera hacer tan fácil. Se me hizo fácil el componer”, resaltó.

¿Quién es Peso Pluma?

Hassan Emilio Kabande Laija es el nombre real de Peso Pluma, joven que nació en Zapopan, Jalisco y está próximo a cumplir 24 años el 15 de junio; actualmente el mundo de la música lo considera un referente de lo regional mexicano, específicamente de los corridos que alternan con la música urbana contemporánea.

A su corta edad, Peso Pluma, ha colaborado con artistas de talla internacional como son:



Natanael Cano.

Junior H.

Nicki Nicole.

Becky G.

Eslabón Armado.

Peso Pluma revela cómo ha superado la depresión

El cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, aceptó que durante toda su vida ha sido una persona depresiva; sin embargo, en la música encontró una salida para lograr expresar sus emociones y sentimientos.

“De adolescente uno vive muchos cambios y uno se siente solo, uno se siente triste. Siempre he sido una persona muy depresiva y creo que la música para mi es mi terapia. Yo cuando escribo, cuando canto, cuando bailo, cuando doy mis pasitos, es mi forma de sacar mis sentimientos y creo que es mi terapia”, agregó el intérprete de El Belicón.

Durante el mensaje, le pidió a las personas que lo escuchan acercarse a personas de confianza en caso de que sufran depresión, ya que los riesgos de no atenderlo pueden ser mortales; a lo largo de su trayectoria se ha mantenido cerca de sus seguidores a pesar de no utilizar mucho sus redes sociales.

¿Por qué se llama Peso Pluma el cantante de corridos tumbados?

¿Es por el boxeo? el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, reveló por qué decidió usar ese nombre artístico, y es por las plumas de THC (pequeños recipientes con concentrados de marihuana) que en aquel momento eran usadas por muchas personas alrededor del país.

“Peso Pluma es un nombre que ya lo teníamos pensado, o sea, yo ponerle al grupo. Yo por las plumas de THC. Porque andaba muy de moda ese rollo pues cuando salió, y todos éramos de una complexión delgada”, dijo en una entrevista.

Agregó que, a pesar de no estar convencido del nombre, en un evento privado realizado en Guadalajara coincidió con el exboxeador mexicano, Marco Antonio Barrera, y lo tomó como una señal para inclinarse por Peso Pluma.