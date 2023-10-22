Peso Pluma y Christian Nodal presumen foto juntos, ¿habrá nueva canción?

La tarde de este sábado 21 de octubre, Christian Nodal compartió una fotografía a lado de Peso Pluma, que hizo explotar las redes sociales porque los internautas ya hablan de una nueva canción en compañía del cantante de corridos tumbados, ¿será que se viene la colaboración del año?

En la fotografía se puede apreciar Peso Pluma y Christian Nodal, abrazados y muy felices; sin embargo, lo que más llama la atención es que de fondo se encuentra un estudio de grabación, lo que de inmediato despertó la curiosidad de los fanáticos, destacando que sí, muy seguramente, ambos estén preparando una nueva canción.

La fotografía de la Doble P y Nodal que hizo explotar las redes

¿Qué estarán tramando? La imagen fue replicada en el perfil de Instagram de la Doble P, como también es conocido Peso Pluma, con un detalle muy importante, pues el cantante de corridos tumbados agrego un emoji de un abrazo y la bandera de México.

Además, la publicación original incluía un fragmento de la canción de “Lady Gaga”, uno de los más recientes éxitos del disco titulado “Génesis”, que vio luz a mediados del 2023.

¿Anuncian nueva colaboración? Nodal y Peso Pluma posan juntos en un estudio de grabación|Vía Instagram

“Es el número uno del mundo”: Dice Nodal sobre Peso Pluma

En ocasiones anteriores, Christian Nodal ya había hablado maravillas de Hassan Emilio Kabande Laija, a quien se refirió como el número 1 en el mundo y un artista de primer nivel, por lo que no es de sorprender que se venga la colaboración más tumbada y ranchera de todos los tiempos.

“Él es el número uno del mundo, y él es la persona que representa el regional mexicano”, dijo Nodal en aquel entonces.

Lamentablemente para los fanáticos, hasta el momento no hay confirmación sobre una posible coloración, pues ni la Doble P ni el intérprete de ‘No te contaron mal’ han hablado de la situación en sus respectivas cuentas, así que puede que los dos famosos solo se hayan encontrado por casualidad, o bien, sí están en planes de revelar el éxito del momento, ¿tú qué crees?