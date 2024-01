VIDEO: “Igual Que un Ángel”, la nueva colaboración entre Kali Uchis y Peso Pluma

Peso Pluma y Kali Uchis han logrado sinergía en su más reciente colaboración llamada “Igual Que un Ángel”. La nueva “rola” ha causado una serie críticas positivas, principalmente en las redes sociales en donde los usuarios afirman que “Peso Pluma se adapta a cualquier género” y que por lo general siempre “la rompe” en las plataformas de música.

Cabe decir que tanto Kali Uchis como Peso Pluma se han convertido en un par de destacados artistas y que en los últimos años se encuentran entre los más influyentes en la música latina. Solo era cuestión de tiempo y sobre todo de sincronizar agendas para que ambos artistas se pusieran a trabajar en una nueva pista.

La espera por la colaboración entre Kali Uchis y Peso Pluma, tuvo fin este viernes 12 de enero 2023, luego de que la intérprete de “Telepatía” diera a conocer “Orquídeas”, su más reciente álbum en el que se encuentra la nueva colaboración con Peso Pluma, llamada “Igual Que un Ángel”.

Por lo general, la “Doble P” no suele desviarse de la música regional mexicana pero en esta ocasión se atrevió a incursionar con los instrumentos además de la melódica voz de Kali Uchis en una colaboración que ha sido muy bien recibida por el público en general.

“Peso Pluma se adapta a los instrumentos y melódica voz de Kali Uchis": Internautas

“Todos quieren plata, otros quieren fama… Un amor superficial… Pero ella quiere calma, no dañar su alma… Nunca se olvida de lo real… Un corazón como el tuyo está en extinción… Heaven must have sent you, love”, se versa en un fragmento de la colaboración entre Peso Pluma y Kali Uchis.

Cabe decir que esta nueva pista gira alrededor de una figura femenina descrita como una “princesita inalcanzable” que a pesar de haber sido decepcionada en diversa ocasiones por hombres a su alrededor, “ella no se rinde, sonríe aunque le duela, porque personas como ella ya no quedan”.