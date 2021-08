Petróleo sube mientras mercados esperan descenso de inventarios

El petróleo subía el martes por expectativas de un continuo declive en los inventarios petroleros estadounidenses, recuperando parte de las pérdidas dela víspera por la prolongada preocupación sobre el aumento de casos de la variante Delta del coronavirus.

El referencial internacional Brent ganaba 33 centavos, o un 0.45%, a 73.22 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba 30 centavos, o un 0.41%, a 71.56 dólares.

Ambos mercados perdieron más de un 3% el lunes.

"…Algunos actores del mercado creen que el revés del lunes en los precios fue algo exagerado, considerando que es probable que veamos otro declive en los inventarios petroleros esta semana…", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.



Pese a las recientes fluctuaciones, los precios del crudo son altos y saludables, lo que está elevando las ganancias delas principales petroleras. BP, Diamondback Energy Inc, Continental Resources Inc y Pioneer Natural Resources Co reportaron esta semana sólidos beneficios para el segundo trimestre.

Brent han escalado más de un 40%

Los precios del Brent han trepado más de un 40% desde el comienzo del año.

No obstante, la preocupación sobre la propagación de la variante Delta en Estados Unidos y China, los principales consumidores de crudo del mundo, están presionando a los precios.



Retorno del crudo iraní a los mercados

Los precios del crudo también se están viendo presionados por expectativas de un retorno del crudo iraní a los mercados.

El nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dijo el martes que su gobierno dará pasos para levantar las “tiránicas” sanciones impuestas por Estados Unidos sobre sus sectores energéticos y bancarios.