Pipa con más de 5 mil litros de gas se incendia en CDMX tras flamazo en el motor cuando circulaba

Esta noche se registró el incendio de una pipa de gas en la alcaldía Cuauhtémoc, esto en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en la calle de Paseo de las Jacarandas esquina con la calle de Pirul, en la colonia Santa María Insurgentes, muy cerca de la zona del Circuito Interior.

El flamazo ocurrió en el motor de una unidad con capacidad de 5 mil 800 litros, lo que generó la movilización de los servicios de emergencia.

Logran sofocar incendio de pipa

Fueron los mismos conductores de la unidad quienes evitaron que el fuego se propagara hacia otro punto al lograr salirse de los carriles del Circuito Interior y sacaron los extintores con los que cuenta la unidad.

En el cofre del vehículo quedaron daños provocados por las quemaduras en el cofre. De acuerdo con el personal que iba en la pipa todo comenzó tras un corto circuito y después comenzaron a salir flamas por el tablero.

Descartan fuga de gas de pipa tras falla en motor

Bomberos arribaron para verificar que no exista la fuga de gas y y así evitar que las llamas pudieran extenderse a domicilios cercanos al lugar donde estaba la pipa.

Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, confirmó en su cuenta de X que el fuego fue extinguido y este se originó debido a una falla en el sistema eléctrico de la pipa.

Se espera la llegada de personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y otra pipa para pasar el producto para minimizar el riesgo.