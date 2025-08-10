Policía en CDMX vigilaba empresa y se dispara con su arma

Un policía de la Ciudad de México (CDMX) resultó herido tras dispararse con su arma de cargo cuando se encontraba realizando labores de vigilancia en una empresa.

Los hechos ocurrieron anoche en calles de la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. El oficial herido es una elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que realizaba trabajos de seguridad y vigilancia.

Policía de CDMX resultó herido en una rodilla tras balazo

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el oficial resultó lesionado anoche en la rodilla izquierda al accionar de manera accidental su arma de cargo.

Fue entonces que al escuchar la detonación, compañeros del oficial se aproximaron al lugar y solicitaron el arribo de los servicios de emergencia que, tras valorar al policía, los paramédicos determinaron trasladarlo a un hospital para recibir la atención médica especializada.

¿Cuál es el estado de salud del policía de CDMX que resultó herido?

Una vez que ingresó al hospital, el policía bancario fue examinado, pero después de varios análisis clínicos, personal médico concluyó que la lesión no compromete su vida, y se mantiene con signos vitales estables.

La Dirección General de Asuntos Internos de la SSC de CDMX y la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa (DSEC), de la PBI, iniciaron por protocolo una carpeta administrativa sobre este incidente.

En junio pasado, se dio a conocer que dos policías de la CDMX resultaron heridos, luego de que uno se disparó por accidente y la bala le rebotó a un compañero dentro del Sector Quiroga, ubicado en la calle Oriente 153, en la colonia Constitución de la República, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Uno de los policías se encontraba manipulando su arma de cargo en el área de areneros, cuando repentinamente se accionó de forma accidental y se disparó en el pecho, pero la bala rebotó y alcanzó a otro compañero que se encontraba cerca.

Los policías fueron trasladados al Hospital de La Villa, donde se reportó que su estado de salud era estable.