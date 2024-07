“Mami, el policía me pegó”: Oficial dispara y presuntamente lesiona en la cara a niña de 3 años en Puebla

Un policía municipal de Puebla disparó y presuntamente lesionó a una niña de 3 años en la capital poblana, por lo que familiares de la menor denunciaron al oficial para que sea castigado.

Familiares de una pequeña de 3 años interceptaron a un policía municipal, quien presuntamente disparó al suelo, la bala se fragmentó y los restos salieron proyectados al rostro de una niña.

Madre de la niña herida cuenta cómo ocurrió la agresión

Tv Azteca Puebla buscó a la madre afectada, quien narró que los hechos se registraron el pasado viernes 12 de julio en un local del Mercado Independencia de la capital poblana.

Se encontraban amigos, familiares y algunos menores de edad, donde más tarde elementos policiacos llegaron a la zona y ahí se registró la presunta agresión.

“Se pone al lado de un niño de año y medio y suelta un disparo. En ese momento agarré al niño y a mi hija, los abracé y me volteé. Al momento que me despego a mi niña, veo que ya estaba herida de su cabecita y estaba llena de sangre su carita”, narró Ivonne del Pozo, madre de la niña afectada.

Disparo de policía lesionó a otras dos personas, acusan

De acuerdo con la madre afectada hubo dos personas más con lesiones, por lo que ya se realizó la denuncia correspondiente. “Se hizo la denuncia. El único detalle aquí es que no quieren hacer la tentativa contra menores de edad, ya que como no le disparó directamente a la pequeña o al niño, no la quieren hacer válida”, dijo Ivonne del Pozo.

La pequeña ya se recupera en casa, sin embargo, aún se encuentra adolorida por la lesión que no comprometió su ojo ni su rostro. La madre asegura que la niña se despierta y le dice: “Mami, el policía me pegó”.

Con relación a estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que la unidad de asuntos internos abrió de manera inmediata una investigación, a fin de esclarecer los hechos, y se coordina con la Fiscalía General del Estado para realizar las entrevistas necesarias con los elementos de esta secretaría y deslindar responsabilidades.